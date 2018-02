Iron fight night. Do arény míří nejlepší z nejlepších k souboji

Jablonec n. Nisou – Boj muže proti muži již od nepaměti patří mezi nejvyhledávanější sportovní odvětví. Do ringu proto sobě nastoupí zkušení borci i mladá krev.

Ohlédnutí za sezónou roku 2017 kick boxera Jakuba Bakeše z jabloneckého týmu Iron FightersFoto: Czech Fighters.cz

Už ve čtvrtek startuje třetí pokračování galavečera bojových sportů Iron fight night, kde promotér Alois Škeřík opět připravil zajímavou startovku protkanou mladou krví a zkušenými fightery.

Hlavní hvězdou večera, který v jablonecké Městské sportovní hale začíná od 19 hodin, bude nezvykle žena a to Michaela Kerlehová, která zde spolu s německou Hibou Hosny svede souboj o profesionální světový titul WKU. Míša, jakožto domácí, zde má mnoho svých fanoušků, které v předchozích ročníkách nikdy nezklamala a vždy dokázala zvítězit. Tentokrát to ještě může vyšperkovat ziskem mistrovského pásu.

Kdo proti komu nastoupí?

Roman Hádek vs Martin Sirotek

Vojtěch Kochta vs TBA

Denis Klust vs Zdeněk Pavel

Tereza Netušilová vs Viktorie Bulínová

Martin Valenta vs Jan Vasůt

Petr Kareš vs Petr Kraft

Ladislav Kopal vs TBA

Jakub Bakeš vs D. Zdešek

Marek Procházka vs Sandro Jajanidze

Georgij Fibich vs Iancu Alin-Iount

Michaela Kerlehová vs Hiba Hosny

Jasný žolík v rukách Aloise Škeříka je jeho svěřenec Georgij Fibich, který jede na vítězné vlně a jeho přidanou hodnotou jsou výkony a efektní techniky, kterými baví diváky. Soupeřem pro „tančícího Rusa“ bude tentokrát rumunský Iancu Alin-Iount.

Marek Procházka je multisportovní talent a dá se říci, že v každém bojovém stylu, na který se zaměří, dokáže dosáhnout úspěchu. Nyní to je především box a bilance 7-1-1 je velmi slibná. V Jablonci bude jeho soupeř gruzínský Sandro Jajanidze.

Do ringu se také podívá Petr Kareš, který je v poslední době angažovaný především jako promotér XFN. Petr je dlouholetý český reprezentant, který dosahoval úspěchů v K1 na turnajích nejprestižnější organizace WAKO a je také účastníkem světových her. Jeho soupeř bude loňský vítěz evropského poháru WAKO Petr Kraft.

Zajímavý duel nabízí souboj dvou dívčích talentů Tereza Netušilová vs Viktorie Bulínová. Tereza překvapila loni na mistrovství světa WAKO, kde v ženské kategorii dokráčela ve fullcontactu až do finále, což je vzhledem k jejímu věku velký příslib do v budoucna. Pro Viki je hlavní disciplína thajský box, kde dokázala získat pás pro vítěze mistrovství České republiky. Nyní se holky utkají v K1 a uvidíme, která si dokáže více prosadit to svoje.

Jakub Bakeš je mladý muž, který jako žák začínal v lightu, ale nyní už to štípe hlavně v K1 a jako junior dokázal získat vítězství na evropském poháru WAKO v Praze, kde byla obrovská konkurence díky velké účasti ukrajinských borců. V Jablonci ho bude čekat David Zdešek.

Vstupenky jsou předprodeji v Cardiofitness, Městské hale a v areálu Ruční mytí Jablonec za 300 korun.