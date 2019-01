Ralsko – Vojáci a policisté proti teroristům. To je základní schéma živé akční hry Protector, kterou v těchto dnech v bývalém vojenském prostoru Ralsko pořádají military nadšenci ze sdružení Airsoftwars.

Vojenské transportéry, pick-upy s kulomety a zhruba tisícovka vojenských nadšenců z celé Evropy, včetně žen v uniformách i burkách. Bývalý vojenský prostor Ralsko se během akce Airsoftwars Protector na šest dní od středy do neděle proměnil v Blízký východ. Akorát se tedy nestřílí „ostrými“, ale šestimilimetrovými plastovými kuličkami.



To, co by na první pohled mohlo vypadat jako dětská hra na vojáky, je ve skutečnosti extrémně propracovaná a logisticky náročná akce, kde se dodržují mimo jiné nejpřísnější vojenské zásady, a jejíž účastníci neváhají do svého vybavení investovat částky, za které by se dalo pořídit slušné auto.

Jsou i tací, kdo si k samopalu, originální uniformě a další výstroji pořídí i to auto. K vidění bylo například legendární Humvee, pořízené z armádních přebytků nebo obrněný transportér Pandur. „50 tisíc? To přidej,“ odpovídá účastník akce Čeněk Prokop na otázku a náš odhad, kolik jeho vybavení stálo.



PEVNÝ SCÉNÁŘ NEMAJÍ



Celá akce trvá nepřetržitě osmdesát hodin, během kterých se může stát cokoliv. Pevný scénář se nekoná, teroristické bojůvky z porůznu rozesetých vesniček, armádní jednotky, policie nebo polní soud jednají převážně na základě aktuální situace, hlášení hlídek a příkazů svých velitelů. Přesto nejde o žádnou anarchii, pravidla jsou jasně daná. „Takzvaný Gamebook tvoří přímo komunita a zabývá se herním nastavením interakce důležitých postav s hráči, popisuje různé rekvizity a nebo i fungování ekonomiky v kombinaci s naší herní měnou,“ popisuje jeden z pořadatelů Jan Hnátek.



ZEMŘI A ČEKEJ



Podle pořadatelů je Protector spíše než airsoftová akce takzvaný LARP (viz samostatný infobox). „Oproti klasickému airsoftu se tu zase tolik nestřílí,“ říká pořadatel Joška Starý. Když už na střetnutí nepřátelských jednotek dojde, většinou dochází i ke ztrátám. Rovnou domů sice „padlí“ nejedou, ale počkají si. Přesně šest hodin, než mohou znovu do akce. „Třeba povstalci, ať zemřou, kdy zemřou, jdou většinou hned spát. Hodně řáděj i v noci,“ říká Starý.

OD VOJÁKŮ PO ZEDNÍKY



Spektrum účastníků akce je velice pestré. „Máme tu třeba zedníka i profesora na vysoké škole. Dále jsou tu vojáci, policisté nebo záchranáři,“ říká Joška Starý. Do Ralska letos přijela zhruba tisícovka účastníků a překvapivě často se mezi nimi objevují i ženy. „Jedná se o zhruba 5-10 procent,“ podotýká Starý. Často se jde o dcery dlouholetých „airsofťáků“, mladých kluků, ze kterých časem stali otcové od rodin. Samotný Protector má už dlouholetou tradici.



„Protector tehdy vznikl v roce 2003 a s jednou roční přestávkou běží od té doby pravidelně každý rok. Za původní myšlenkou stojí jeden náš kamarád GySgt Cooper z 1st Recon Bn USMC, který dostal nápad, přinesl myšlenku a nás na tuto akci pozval ke spoluorganizaci protistran,“ říká Jan Hnátek. Následně vzniklé sdružení Airsoftwars pořádání akce převzalo. Sdružení úzce spolupracuje i s Armádou České republiky.



Jen v letošním roce se jedná o třetí obdobnou akci v okolí Ralska.