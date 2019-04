Právě teď běží na webu startovac.cz kampaň spolku ArtproProstor pro získání peněz na vydání Zápisků z lázní. O čem publikace bude?

Jde vlastně o shrnutí dvou let, kdy ArtproProstor působil v objektu jabloneckých lázní. Sepsala jsem, jak jsem celý proces vnímala a moji kolegové a kamarádi pak doplnili své pohledy.

Jak vypadá situace dnes?

Díky novému vedení na jablonecké radnici, které s námi nyní více komunikuje, se diskuze o novém využití objektu opět otevírá. My jsme se jako první krok rozhodli trochu zavzpomínat na tu skvělou energii a společné úsilí, které kolem celého projektu vznikly. Zápisky bychom chtěli opět navázat kontakt s veřejností. Vlastně jen díky lidem převážně z Jablonce jsme vybrali peníze na otevření prostoru lázní. Dobrovolníci nám chodili pomáhat uklízet, hojně navštěvovali naše programy. Takže Zápisky z lázní by měly být zase taková první udička po nějakém čase.

Na vydání takového materiálu potřebujete kolik peněz?

Cílová částka, o kterou žádáme na Startovači, je dvacet osm tisíc korun. Tyto peníze chceme použít na samotné vydání a tisk. Pak knížečku chceme na několika místech prodávat za doporučenou cenu. S tím, že peníze získané z prodeje budou použity na akce, kterými se náš spolek bude zasazovat o oživení a znovuotevření lázní, případně i na samotné kulturní akce.

Máte už naplánované nějaké události?

Nejbližší akcí je Diskuze o budoucnosti jabloneckých lázní, která je naplánovaná na 16. dubna. Nejprve proběhne prohlídka lázní bohužel jen pro omezenou skupinu lidí. Pro zájemce se ji ale chystáme streamovat. Poté od 19 hodin bude probíhat už samotná diskuze v Klubu Na Rampě (v hospodě), kam jsme pozvali inspirativní hosty z celé ČR.

Když se vrátíme zpátky v čase, čím vás objekt Městských lázní zaujal?

Měla jsem v hlavě vymyšlený projekt, pro který jsem hledala velkolepý prostor. Na lázně mě upozornila kamarádka Anna Benháková. Že sice ví, že jsou v dezolátním stavu, ale že to je krásný prostor. Oslovila jsem tedy město, zda bychom se do objektu mohli jít podívat. A když jsem ten prostor poprvé uviděla, jak také popisuji v Zápiscích z lázní, tak jsem byla úplně očarovaná a vlastně i udivená tím, že v Jablonci máme takhle výjimečnou budovu, která je opuštěná, chátrá a lidé do ní nemají přístup.

