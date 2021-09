I v krizové době se městu Jablonec nad Nisou daří. V první polovině roku 2021 hospodařilo město s převisem příjmů nad výdaji o 78 milionů korun. V období od ledna do června tohoto roku činí celkové příjmy města 585 a celkové výdaje 507 milionů korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.