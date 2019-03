„Za 25 let v byznysu jsem nikdy někoho tak nekompetentního na tak vysoké pozici nepotkal.“ Tak mluví jablonecký primátor Milan Kroupa o předsedovi představenstva libereckého dopravního podniku (DPMLJ) Michalu Zděnkovi. „Někteří jablonečtí politici se chovají jako zaměstnanci BusLinu,“ prohlásil zase před časem Zděnek. Tyto silné výroky ilustrují, jaké vztahy už přibližně rok panují mezi libereckým dopravním podnikem a městem Jablonec.

Jablonec je minoritním akcionářem podniku, vlastní 0,38 procenta akcií. Soužití už ale delší dobu připomíná manželství před rozvodem. Deník teď přináší shrnutí hlavních třecích ploch mezi oběma stranami.

Až do minulého roku bylo představenstvo DPMLJ devítičlenné. Liberec v něm měl sedm zástupců, Jablonec dva. Už vloni v lednu se objevily snahy nahradit část politiků v představenstvu nepolitickými odborníky, tehdy ale nápad neprošel. Výměnu představenstva urychlil až policejní zásah v dopravním podniku, při němž byl obviněn jeho tehdejší předseda Pavel Šulc (zvolen za ANO).

Společnost tak v květnu přešla na německý model: Místo devíti politiků v jejím čele stanuli tři odborníci. Právě s tím měl zásadní problém Jablonec. „Žádný zástupce Jablonce není obžalován ani vyšetřován. Důrazně protestujeme, aby byl snižován náš vliv,“ kritizoval tehdejší primátor Jablonce Petr Beitl.

Tehdejší liberecký primátor Tibor Batthyány ale kontroval s tím, že Liberec je majoritním akcionářem a je to on, kdo nese zodpovědnost. „Musíme se k tomu postavit silově,“ řekl tehdy.

Jablonec valnou hromadu dokonce napadl u soudu, kvůli nesrovnalostem při jejím svolávání. Soud ale v prosinci konstatoval, že je valná hromada platná.

Zajištění MHD v Jablonci

Kvůli výpovědi společnosti BusLine, která pro DPMLJ zajišťovala 40 procent dopravy v Liberci a 100 procent v Jablonci, musel podnik vymyslet alternativní řešení dopravy od konce letošního ledna. Vlastními kapacitami zajistil MHD jen v Liberci, pro Jablonec vyhlásil výběrové řízení, které skončilo u antimonopolního úřadu.

„Ani na opakované dotazy nám nebyl management schopný poskytnout žádné důvěryhodné informace. Celá záležitost mohla být vyřešena bez problémů, pokud by vedení DPMLJ vypsalo výběrové řízení včas,“ kritizuje primátor Kroupa.

Jablonec se nakonec dohodl přímo s BusLinem. Podle Michala Zděnka to není žádné překvapení. „Naši nabídku na zajištění dopravy na 5 let Jablonec nepřijal, pan Kroupa navíc vyjednával s BusLinem za našimi zády,“ tvrdí Zděnek. DPMLJ tak jablonecké autobusy od konce ledna neprovozuje.

Kdo má platit kolik za linku 11

Nejnovější spor se týká platby za provoz tramvaje z Liberce do Jablonce. Ten se ale odehrává především mezi vedením obou měst. Podle kompenzačního modelu má Jablonec ročně platit 23,5 milionu korun, což je téměř dvakrát tolik, co dosud. Jablonec si proto zadává vlastní analýzu nákladů. Tramvaje zatím jezdí, a to i přesto, že ani v březnu stále není uzavřena smlouva na její provoz.

Nastalá situace vyvolává jednoznačnou otázku – má ještě partnerství smysl? To, že by Jablonec dopravní podnik opustil, ale zatím nikdo vážně nenavrhuje. „Na tuto otázku neumím odpovědět, neumím si představit všechny právní dopady, které by to mělo,“ uvedl primátor Kroupa.

Liberecký primátor Jaroslav Zámečník dokonce věří, že by za dva roky mohl dopravní podnik opět do Jablonce vrátit a znovu převzít tamní autobusové linky. „Z hlediska fixních nákladů by to bylo výhodné i pro Liberec,“ řekl.