„Už v letech 2018 a 2019 nechal odbor správy majetku vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci vzduchotechniky. Ta se však uskutečnila jen zčásti. Rekonstrukcí prošla střecha bazénu a projekt měl pokračovat druhou etapou, a to právě výměnou vzduchotechniky, která je v havarijním stavu a její výměna je nezbytná,“ připomněl náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil.

Nová vzduchotechnika, pokud bude realizována, přispěje ke snížení spotřeby energie a tím k úspoře financí na provoz. Zařízení bude bohatší také o funkci rekuperace, odvlhčování a ohřevu.

Na rekonstrukci vzduchotechniky teď magistrát tlačí. A to i kvůli zastarání už zpracované projektové dokumentace a tím navýšení nákladů na vícepráce nové. Je ale zřejmé, že do plánované opravy může promluvit prohlubující se hospodářská krize kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Pokud by byly propady příjmů města výrazně vyšší, než předpokládají současné kalkulace, radnice by mohla rekonstrukci vzduchotechniky odsunout.

První etapa rekonstrukce jabloneckého městského bazénu proběhla v roce 2018. Generální opravou prošla střecha, došlo k novému zasklení terasy a celkové výměně topného systému.

Díky tomu se změnily tepelné vlastnosti celého objektu a zlepšil se tepelný komfort. Opravou prošly i mozaikové obklady a dlažba, vyměnily se i radiátory a rozvody topení. Práce vyšly na 44 milionů korun.

Počátek stavby přitom ovlivnil požár střechy. Nikoho ze stavitelů nenapadlo, že pod jejím bedněním se usadí tolik prachu a ten chytne, sotva ho olízne plamen při navařování lepenky. Díky rychlému zásahu bylo poškozeno jen asi 60 metrů čtverečních střechy, což je zhruba 5 procent z celé její plochy.

V plánu je ještě další bazén

Městská společnost Sport Jablonec má s areálem bazénu, který spravuje, velké plány. „Rádi bychom do budoucna vybudovali ještě jeden bazén, který by zejména v zimě odděloval sportovní a rekreační část návštěvníků,“ popsal bývalý jednatel Milan Matura. V budoucnu by se mohl areál rozrůst o bazén se šesti drahami. Nacházel by se v místě současné Sluneční zahrady, ale těsně přimknutý k bazénu.

Městský bazén v Jablonci byl postaven v roce 1986, poslední velkou rekonstrukcí prošel v roce 2001. Každoročně ale během odstávek dochází i k zásadnějším opravám. Například v roce 2014 proběhla rekonstrukce odtokových žlábků po obvodu hlavního bazénu, výměna opláštění kolem schodiště toboganu či oprava technologické části bazénu. Opravy se v minulých dvou letech zaměřily hlavně na prostory šaten, stropy, sprchy a rozvody teplé a studené vody. Podařilo se také rozšířit vestibul.