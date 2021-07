Dvoupatrová vila architekta Johanna Schwalma v jablonecké Lipanské ulici u autobusového nádraží půjde k zemi. Od středy 14. července bude na dva týdny ulice zcela uzavřena. Především pro autobusy MHD to znamená objížďky.

Budova z roku 1911 je ve velmi špatném technickém stavu a ohrožuje kolemjdoucí. „Město za její demolici zaplatí více než dva miliony korun,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Vila patří do majetku města a původně se uvažovalo o zakomponování domu do projektu nového dopravního terminálu. Technický stav budovy, jejíž přestavba by si vyžádala vysoké náklady, však dům z projektu nakonec vyřadil.

Kvůli demolici budou vynechávat autobusy MHD zastávku v Kamenné ulici. Ta bude po dobu uzavírky ulice Lipanská zrušená ve směru k okružní křižovatce U Zeleného stromu. Náhradní zastávka zřízená není, využít lze zastávku Autobusové nádraží s docházkovou vzdáleností 200 metrů.

Bourat se bude pomocí těžké techniky. „Vzhledem ke špatnému stavu stavby není možné budovu bourat ručně, ale postupně ji bude rozebírat bagr s drapákem a nůžkami. Vytěžené části se budou separovat, plocha po zbouraném objektu bude urovnaná do svahu,“ popsal vedoucí technického odboru jabloneckého magistrátu Pavel Kozák.

Dvoupatrová vila architekta Johanna Schwalma v Lipanské ulici sloužila naposledy jako Závodní klub podniku Tesla. „Za komunistů se tam promítaly němé grotesky a pohádky, vstup byl zadarmo,“ zavzpomínal na poslední využití domu Jablonečan Ladislav Krásný. Půdu na zarovnaném terénu pak odborníci prohnojí a zatravní.

Původně si měla staveniště firma Metrostav, která dům zdemoluje, přebrat na konci června a prostor oplotit. Do 14. července mělo být vše hotovo. To však změnila havárie plynovodu v ulici 5. května, která si vyžádala úplnou uzavírku křižovatky ulic 5. května – Kamenná – Kokonínská a stavba se tak odsunula na druhou polovinu měsíce.

Objízdné trasy pro linky MHD povedou z autobusového nádraží do ulice 5. května a pak po standardní trase MHD. V opačném směru z ulice 5. května ulicí Luční na autobusové nádraží a dále po stávající trase konkrétní linky.

Architekt Johann Schwalm se zapsal do tváře Jablonce především jako stavitel první části městského hřbitova. Dnes tu je umístěna řada hrobek významných obyvatel města. Pohřbeni jsou tady i vojáci a legionáři bojující v první a druhé světové válce. Brána hřbitova v ulici Na Roli se poprvé otevřela v sobotu 1. července 1899 v deset hodin dopoledne, kdy jej Schwalm předal tehdejšímu starostovi města Adolfovi H. Posseltovi.