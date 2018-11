Jablonec čeká o víkendu Kinofest. Přehlídka nabídne také operní představení

Jablonec n. N. – Opera na plátně kina, filmbrunch, bijásek, popcorn movie, 3D projekce, noční můry nebo naslepo. To a mnohem víc budou moci zhlédnout diváci, kteří se zúčastní o tomto víkendu jabloneckého Kinofestu 2018. Ten nabídne milovníkům filmu všechny pořady, které jablonecká kina nabízejí. Přichystáno je více než dvacet představení.

Sedačky. Kino. Ilustrační foto.Foto: Deník

Brány kin se otevřou v pátek odpoledne. Kino Junior odstartuje festival dětským filmem Bella a Sebastian 3. Slavnostní zahájení je připraveno až o dvě hodiny později. Sál kina Radnice rozezní filmový trhák Bohemian Rhapsody. Ještě než začnete sledovat životní příběh Freddieho Mercuryho, pořadatelé připravili pro pozvané a prvních 150 návštěvníků zahajovací program.

NEPOVINNÝ DRESS CODE

„Pozvali jsme známé herce. Zahájení bude probíhat podobně jako při zahájení větších filmových festivalů. Doporučený, avšak nepovinný je dress code black & white,“ přiblížil vedoucí jabloneckých kin Adam Gody Kocián. Pátkem to celé teprve začne. Diváci se mohou těšit v průběhu dalších dvou dnů na filmové hity jako Venom, Zlý časy v El Royale nebo Čarodějovy hodiny.

V letošním Kinofestu však nejde jen o senzační filmy, ale také o programové cykly jabloneckých kin, které můžete navštěvovat celoročně a které se představí během Kinofestu. „Festival je připravený na míru pro jabloneckého diváka. Chceme dát do podvědomí Jablonečanů, co vše místní kina nabízejí,“ doplnil Kocián. Nebude tedy překvapením, že v Jablonci můžete zajít do kina i na operu. Sobotní program v Radnici zahájí ve 12 hodin dokument Opera House, na který od 15 hodin naváže záznam Bizetovy opery Carmen z newyorské Metropolitní opery.

Ve 20 hodin čeká diváky v kině Junior překvapení, půjdou totiž na snímek „naslepo“. „Znáte čas a místo promítání, ale ne jeho obsah. To, jaký film vám promítneme, budeme do poslední chvíle tajit. Vybíráme různé filmy, ale rozhodně žádný brak. Pokud bychom se vám přece jen netrefili do vkusu, nemusíte se bát, že byste zbytečně utráceli za lístek. Platíte totiž až při odchodu, a to takovou částku, jakou sami zvolíte,“ popsal vedoucí kin.

Neděle bude patřit projekci (nejen) pro seniory, 3D projekci nebo besedě o Krkonoších. Nebude chybět ani Mimikino a dílnička pro nejmenší. Do Junioru vtrhne Projekt 100 s Formanovým muzikálem Vlasy a neděli uzavře programový cyklus English friendly.

KAŽDÝ SI NAJDE TO SVÉ

„Při vybírání jednotlivých filmů, které budeme promítat, jsme zohlednili jejich předchozí návštěvnost a poskládali jsme program tak, aby byl pestrý a atraktivní, aby si v něm každý našel to své,“ poznamenala jednatelka jabloneckého Eurocentra Jana Pěnčíková.

V předprodeji je možné zakoupit permanentku na celý filmový víkend, tato permanentka je přenosná. Stojí 149 korun a vstupenky na jednotlivé filmy budou po jejím předložení k dispozici jak v pokladnách kin Radnice a Junior, tak v pokladně Eurocentra, a to až do naplnění kapacity sálu. Pozor, vstupenka propadá 15 minut před zahájením projekce.

„V praxi to funguje podobně jako třeba na festivalu v Karlových Varech. Je třeba zakoupit permanentku a dojít si pro vstupenky na jednotlivé představení s předstihem,“ poznamenala Pěnčíková s tím, že vstupenku je možné vyzvednout i těsně před představením, ale hrozí, že už nebude volné místo.