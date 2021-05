Chystá se uzavírka příjezdu do podzemních garáží OC Central ulicí Generála Mrázka i z ulice Liberecká, zákazníci obchodního domu a zásobování sem budou jezdit od Liberce ulicí Budovatelů a ve směru od Prahy přes okružní křižovatku U Zeleného stromu ulicí Kostelní a Komenského, které budou po dobu uzavírky obousměrné.

Místní jsou už z druhého roku prací a rozkopaných ulic unavení. „Je tu neustálý hluk, nedá se parkovat před domy,“ přiblížil 49letý Pavel z jednoho z domů v sousedství Poštovní ulice.

Ve středu 17. května se úplně uzavře ulice Generála Mrázka od budovy České pošty po křižovatku s ulicí Máchovou. Uzavírka, během které budou stavaři pokračovat ve výstavbě dešťové kanalizace a správci v opravách svých sítí, potrvá do konce července. „Proto vyzýváme řidiče, aby pozorně sledovali dopravní značení, protože část ulice Generála Mrázka a ulice Kostelní budou do srpna obousměrné,“ přiblížila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Pro lepší orientaci při průjezdu křižovatkou ulic Budovatelů – Kostelní budou jízdní pruhy v ulici Kostelní oddělené vodicími deskami. „Po celé délce ulice Komenského budou zrušena parkovací místa,“ předeslal koordinátor stavby Otakar Kypta z odboru rozvoje.

Postupně se s posunem stavby uvolní průjezd křižovatkou Poštovní – Liberecká – Opletalova. „Kritické budou asi tři až čtyři dny, kdy budeme dělat přípojky k obchodnímu domu. Velká část těchto prací ale bude provedena přes víkend,“ vysvětlil Kypta.

Tato část stavby potrvá zhruba do konce července. „Počátkem srpna by se pak vše mělo vrátit do původního stavu. Obnoví se provoz dolů ulicí Generála Mrázka, bude možné jezdit do obchodního centra a přes Komenského náměstí dolů ulicí Kostelní,“ přiblížil náměstek primátora Petr Roubíček.

Hotovo však ještě nebude. „Od poloviny srpna bychom začali realizovat část ulice Liberecké od divadla za křižovatku s ulicí Průmyslovou,“ doplnil Roubíček.

To ale není jediné dopravní omezení, které sužuje centrum Jablonce. Uzavřena je i ulice V Aleji, kde se dodělávají finální povrchy. Objížďky vedou i kolem rekonstruovaného mostu v ulici Vodní. „Stavební práce na rekonstrukci mostu jsou plánované do konce září,“ upřesnil Roubíček. Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřená ulice Vodní. Objízdná trasa vede ulicemi Nová Pražská, Budovatelů, Liberecká a Skřivánčí.

„Most během rekonstrukce získá zcela novou nosnou konstrukci včetně mostního svršku a stavbaři vymění úložné železobetonové prahy,“ popsala opravu Radka Poprová z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.