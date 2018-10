Jablonec chce odklonit dopravu od přehrady, vznikla by tu in-line dráha

Jablonec n. N. - Zcela novou silnici chce vybudovat město Jablonec v okolí přehrady. Vést by měla od Sportovního lyžařského a biatlonového areálu Břízky (Na Kolečku) lesem do ulice Průběžná. Město chce odklonit automobilovou dopravu od přehrady a zahrádkářské kolonie. U přehrady by tak vznikl nový prostor pro cyklo a in-line dráhu a také tolik chybějící chodník pro pěší.

Jablonecká přehradaFoto: archiv

Nyní se zpracovává studie, která prověřuje průchodnost terénem v nové trase tak, aby se návštěvníci dostali lépe do sportovního areálu. „Na Kolečku, jak my místní areál nazýváme, vznikne odbočka vpravo a provoz by se svedl přes les za zahrádkami a tam to bude končit. Tím toto propojení bude sloužit i pro biatlon,“ vysvětluje trasu nové silnice vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu Otakar Kypta.

Dále by mělo dojít k rozšíření ulice K Rybárně a Sportovní tak, aby zde zde auta mohla jezdit v obou směrech. Pouze úsek na zhruba 140 metrech bude zúžený s výhybnou. „V ulici K Rybárně pak vzniknou parkovací místa a ulice Sportovní bude zakončena prostorem pro otočení aut, která navážejí závodníky a materiál,“ informovala mluvčí jablonecké radnice Markéta Hozová.

Pokud by se nápad podařilo dotáhnout do konce a odklonila se doprava od jablonecké přehrady, mohou se radovat především milovníci in-line bruslení a cyklistiky. Ulice Průběžná je totiž v současné době takové „kdo s koho“. Sportovci se vyhýbají autům, řidiči musí jet krokem, aby bruslaře či cyklisty nesrazili.

„Po úpravách se stane silnice kolem zahrádky Volt neprůjezdnou pro auta. Protáhla by se cyklostezka od hráze mezi první a druhou přehradou až ke křižovatce u Tajvanu. Tam by vznikla i otočka pro bruslaře,“ popsal vizi Kypta.

Podle něj by silnici čekaly další úpravy. Musela by se narovnat a označit jako cyklostezka a sundat stávající retardéry. Vznikl by i chodník pro pěší. „Pokud vím, stezka od hráze se řeší už léta. Já bych tuto změnu uvítal. Pravidelně chodím k přehradě bruslit a vyhýbat se autům je nepříjemné. Bylo by fajn, kdyby se to vyřešilo, aby byli spokojení jak řidiči, tak bruslaři,“ řekl Pavel Novák z Jablonce nad Nisou.

Ulevit by se mělo také zahrádkářům z ulice Sportovní. V ulici, kde je sklon 23 %, bude vyloučena veřejná doprava s výjimkou dopravní obsluhy a rezidentů. Nová silnice by podle Kypty mohla být hotová zhruba za tři roky.