Účelový úvěr bude možné čerpat do konce roku 2022, měsíční splátky budou činit 166 700 korun a splácet se bude od ledna 2023 do prosince 2032. Město vyjednalo pevnou úrokovou sazbu ve výši 1,62 procenta.

Prázdné byty určené k rekonstrukci jsou rozdělené do dvou skupin. „K financování menších, jejichž rekonstrukce není tak finančně náročná, bychom chtěli využít současnou situaci, kdy jsou levné úvěry a předpokládá se, že příjmy z nájmů pokryjí splátky,“ popsal záměr města ekonomický náměstek primátora Milan Kouřil. Předpokládaná hodnota na opravu jedné bytové jednotky se pohybuje od 50 do 900 tisíc korun.

Naproti tomu velké byty budou stát velké peníze. Protože město chce, aby se majetek zhodnotil a byty se tedy opravily, nabízí zajímavou možnost. Větší nemovitosti s finančně náročnějšími rekonstrukcemi má v plánu pronajmout nájemcům, kteří by se na rekonstrukci finančně podíleli a svou investici by si takzvaně odbydleli. Zájem určitě bude. „Bydlíme v malém jednopokojovém bytě. Pokud by mi kdokoli nabídl větší byt k rekonstrukci, rád si připlatím,“ potvrdil Pavel Storek z Jablonce.

Byty připravené k rekonstrukci prohlédl stavební technik, zjistil nutné opravy a investice, aby mohly být stanovené náklady. Ve většině případů se jedná o byty zdevastované. „Zvláště je třeba opravit podlahy, stropy, stěny a omítky včetně výmalby, v koupelnách obklady včetně zařizovacích předmětů, zárubně, chybí kuchyňské linky. Je třeba vyměnit kotle a vyvložkovat komíny, usadit topná tělesa a podobně,“ vypočítala mluvčí magistrátu Jana Fričová.



Na zoufalý stav desetiny městských bytů upozornila kontrola, která proběhla na přelomu let 2018 a 2019. Ta odhalila 77 prázdných městských bytů, většina z nich byla přitom doslova vybydlená. Od té doby prošlo rekonstrukcí asi dvacet z nich.



V Jablonci se pronajímaly městské byty za 48 korun měsíčně za metr čtvereční. Aby mohl zájemce o městský byt v Jablonci zažádat, musí mít ve městě minimálně 6 měsíců trvalé bydliště a musí být starší 18 let. Byty se pronajímají na jeden rok, pokud rada města nerozhodne jinak. Pronájmy se za splnění všech podmínek pak automaticky prodlužují.



V Jablonci je po nájemních bytech hlad. Když se v nabídce realitních kanceláří objeví byt k nájmu, ozve se na první nabídku klidně i deset lidí. „Bytů je nedostatek a nové se nestaví. Zájem neustále roste, a tím pádem rostou i ceny,“ popsal před časem ředitel společnosti Ria Reality Jiří Truhlář.