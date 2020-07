Kompromis. Tak se dá nazvat situace kolem začátku ledování na zimním stadionu v Jablonci. Ledovat se začne 7. srpna, což znamená, že plocha by měla být připravena na 13. srpna.

Jak to bude s jabloneckým zimním stadionem? | Foto: ilustrační

Ještě na konci června přitom jablonečtí radní vymysleli, že led bude až 23. srpna, čímž by magistrát ušetřil asi 150 tisíc korun. To se však nelíbilo především hokejovému klubu HC Vlci Jablonec, který tu má svou základnu. „Toto rozhodnutí je po sportovní stránce velice nešťastné pro druhou ligu, která musí začít trénovat nejpozději v půlce srpna. Rovněž se to dotkne také mládeže, která, doufejme, nepůjde výkonnostně dolů. Musíme věřit, že to přežijeme, uděláme pro to všechno,“ sdělil v reakci na pozdější termín klub.