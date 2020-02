Pravidelní čtenáři, především ti v důchodovém věku, volají po bezbariérové knihovně už několik let. Nyní město s architektem hledá pro tento citelný problém řešení.

Náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek nastínil, že v úvahu připadá více variant, jak situaci vyřešit. Jednou z možností je, že budova staré radnice, kde knihovna sídlí, získá výtah. „Budovu jsme prošli s ředitelem knihovny a městským architektem Davidem Pavlištou. Ten by měl navrhnout zhruba v polovině března koncepční řešení,“ sdělil Mánek.

Stěhování knihovny?

Druhou variantou je, že by se knihovna mohla přemístit do jiných prostor. Do jakých, náměstek zatím nechtěl prozradit. „Architekt má nastolit obě varianty: jak úpravu stávajících prostor, tak přemístění knihovny. Zároveň potvrdil, že bezbariérové úpravy současných prostor knihovny jsou technicky proveditelné. Rozhodovat budou také finance,“ doplnil Mánek. Bezbariérovost knihovny se řeší i s ohledem na to, že budova je památkově chráněná.

Samotní senioři se obracejí na město, aby pro ně byla knihovna lépe dostupná. „S požadavkem jsem byla i za bývalým primátorem, který před volbami sliboval, že situací se bude zabývat,“ řekla stálá čtenářka Jana Hodačová, která navštěvuje Městskou knihovnu v Jablonci téměř celý život.

Její požadavky by tak konečně mohly být vyslyšeny a návrh řešení by mohl přijít za pár měsíců. Ředitel knihovny Zbyněk Duda už dříve upozornil také na stísněné prostory jablonecké knihovny.

Právě pro nedostatek vnitřních prostor odpadají i dílčí řešení, jako je například umístění schodolezu. „Musíme přemýšlet koncepčně. Na umístění schodolezu musí být správná šířka schodiště, a to naše rozhodně neodpovídá. Navíc schody v knihovně jsou jedinou trasou pro čtenáře, pracovníky a zaměstnance knihovny a slouží též jako úniková cesta, která musí mít určité parametry,“ vysvětlil už dříve ředitel jablonecké knihovny Zbyněk Duda.

Městská knihovna má zhruba čtyři tisíce registrovaných čtenářů. Jednadvacet procent z celkového počtu registrací tvoří lidé, kterým je 62 a více let. Knihovna také myslí na nepohyblivé občany a na ty, kteří nemají nikoho, kdo by jim mohl knížky přivézt. „Jednou měsíčně je rozvážíme imobilním čtenářům. V programu máme deset až dvacet lidí,“ připomněl ředitel bibliotéky s tím, že knihu si rezervují přes internet nebo dají na výběr knihovnice.

Zdůraznil však, že do programu jsou zařazeni jen ti, kteří se opravdu nemohou dostat do hlavní budovy městské knihovny nebo na její pobočky.