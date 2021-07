Do lesů v Jablonci jen ve dne. Myslivci střílí divočáky

Divoká prasata se rozmnožila i v okrajových částech Jablonce. Myslivci si na ně teď chtějí počíhat a zredukovat jejich stavy. Proto bude od 1. srpna na tři měsíce v nočních hodinách zakázán vstup do honitby v lokalitě Srnčí důl. A to vždy od 21. hodiny do 6. ráno.

Divoké prase | Foto: Shutterstock

Lidé by tak v určené hodiny neměli navštěvovat ani přírodní sportovní areál v místě. Jinak jim hrozí, kromě případné újmy na zdraví či životě, tučné pokuty. „Je třeba striktně zákaz vstupu dodržovat. Za jeho porušení hrozí pokuta až 10 tisíc korun,“ upřesnila Petra Němečková z magistrátu, která má na starosti správu lesů, myslivost a rybářství. Zákaz bude vyhlášený proto, aby myslivci mohli přemnoženou zvěř odlovit. To není v současné době možné, protože se zde lidé neustále pohybují, a to i v noci. Divočáci tak mohou nekontrolovaně škodit na městských i ostatních pozemcích. Problém s přemnoženou černou zvěří eviduje jablonecký magistrát už několik let, hledá potravu mezi obytnými domy. Výskyt divočáků hlásí z ulic přiléhajících směrem k Srnčímu dolu či Zelenému údolí, ale i k Rádelskému hřebenu z lesoparku na Žižkově vrchu. Štěpánka zaujala pražské šermíře. Pod rozhlednou bojují pravidelně Přečíst článek › Lidé na „drzá“ zvířata poukazují. „Situace s divokými prasaty se stále víc vyhrocuje. V letošním roce se již odvážila až k lidským obydlím. Nejen my, ale i naše děti se pohybují kolem domu ve večerních hodinách a obáváme se o zdraví,“ napsala magistrátu Petra Brejchová. Hranice honitby Rádlo vyznačeny fialovou barvou.Zdroj: MsM Jablonec n. N.Podobných stížností řeší magistrát desítky. Prasata se podle obyvatel vůbec nebojí lidí a okolního hluku třeba z projíždějících aut. „Přibližují se čím dál více k bytovým domům, respektive ke kontejnerům,“ potvrdila Kateřina bydlící u Srnčího dolu. I proto myslivci zahájí od 1. srpna odstřel černé zvěře v lokalitě Srnčí důl, která přímo přiléhá k obytným domům. Honitba je již dnes označená výstražnými tabulemi s QR kódem, který obsahuje všechny informace zveřejněné na městském webu včetně mapky s vyznačenými hranicemi území. V současné době se v lokalitě Srnčí důl dle odhadu pohybuje až 40 divokých prasat. „Běžný stav je přitom okolo deseti kusů,“ popsal myslivecký hospodář honitby Rádlo Radek Novotný. 161 metrů vysoký ikonický komín půjde k zemi. Horolezci na něj nevylezou Přečíst článek › Lidé divočáky lákají ke svým domovům velkým množstvím vyhozených potravin, ke kterým mají zvířata jednoduchý přístup. Proto si dovolí i mezi panelové domy, kde se jim líbí kontejnerová stání. Podle myslivců jsou stavy prasat divokých v rámci celé republiky zvýšené, ale na Jablonecku se přemnožení tolik neprojevilo. „Jablonec je obklopen převážně lesními pozemky. Atraktivních zemědělských ploch, které prasata lákají, je zde minimum,“ popsal již před časem předseda Okresní myslivecké rady Václav Langr mladší. Divoké prase se mezi domy odváží za hluboké a klidné noci, není to tak, že potkáte kňoura odpoledne. Prase je noční zvěří a dobře ví, že mu lidé převážně neublíží, proto se i tak chová. Divoká prasata nemají sebemenší zájem na tom, aby se potkala s lidmi, jen maximálně využívají potravní nabídku, kterou jim lidé nevědomky chystají. Krpálu se cyklisté vyhnou. Stezka Greenway Jizera povede podél řeky Přečíst článek › Prase do střetu s člověkem nikdy samo nepůjde, vždy raději uteče, pokud nebude napadeno. „Při procházkách se psem je vhodné nepouštět psa na volno, pokud není plně ovladatelný majitelem nebo svým vůdcem. Zatím ale nemáme hlášeno žádné napadení,“ sdělil odborný lesní hospodář jabloneckého magistrátu Libor Preissler. Pokud divoké prase někde v noci potkáte, pak v klidu odcházejte. Nesnažte se jej nějak plašit či dělat rámus. V takovém případě je nebezpečné, když se dostanete mezi bachyni a selata, kdy by vás mohla bachyně považovat za potencionálního predátora. Poté je schopna zaútočit. Ohrožení jsou i volně pobíhající psi, protože jejich přítomnost si dospělý kus opět vyhodnotí jako ohrožení a může na psa zaútočit. Většina takových střetnutí končí tragicky, nemluvě o možnosti nákazy psa Aujeszkyho chorobou, na kterou není lék a pes do 48 hodin umírá.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu