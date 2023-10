Někteří obyvatelé se divokých zvířat bojí. „Loni se prasata krmila přímo u vchodu do domu, kvůli tomu ani nešly děti sousedů do školy. A teď už to zase začíná,“ popsala Hana Vinšová pro Deník. „Pár metrů přede mnou proběhlo přes silnici asi 20 prasat najednou. V té chvíli jsem měla opravdu strach,“ doplnila seniorka Vlasta z Proseče.

Za posledních 10 měsíců odlovili myslivci v okolí Jablonce 80 divokých prasat. Přesně 19 se jich podařilo skolit díky odchytové kleci. „Pro někoho se to může zdát málo, ale je nezbytné si uvědomit, že černá zvěř není hloupá a na takovéto zařízení si musí zvyknout a naučit se tam chodit,“ poznamenal myslivecký hospodář honitby Zelené údolí Radek Novotný.

Po provedeném odchytu se navíc divoká prasata začnou místu s klecí vyhýbat a třeba celý měsíc se tam žádné divoké prase neukáže. „Tyto informace máme z nainstalovaných fotopastí, kdy fotky chodí vybraným osobám on-line,“ popsal Novotný.

Problém s divokými prasaty v okrajových částech Jablonce evidují úřady a myslivci už několik let. V loňském roce situace eskalovala natolik, že magistrát vyhlásil kvůli odlovům několik zákazů vstupu do lesů na Prosečském hřebeni. Lidé ale zákazy ignorovali, možná až bojkotovali.

„Důvodem zavedení opatření bylo omezit počet černé zvěře a zamezit jejich vstupu do hustě obydlených městských částí, zvláště na sídliště Horní Proseč. A to se podařilo, i když část veřejnosti zákazy porušovala a činnost myslivců tím velmi komplikovala,“ popsal na přelomu roku jablonecký primátor Miloš Vele.

Zcela byly lesy uzavřeny o víkendu 10. a 12. prosince a poté od neděle 25. do středy 28. prosince v čase od 18 hodin prvního do 6 hodin ráno posledního dne. První uzávěra přinesla své ovoce v podobě pěti zastřelených divočáků. V lese se střídalo kolem dvaceti myslivců. „Bylo to intenzivní. Když si uvědomíte, že myslivců spíše ubývá, že chodíme do práce, tak pět je pěkné číslo,“ podotkl hospodář mysliveckého sdružení Zelené údolí, které má na starosti honitbu od Rádla až po rozhlednu Nad Prosečí.

Druhá uzávěra o vánočních svátcích ale skončila doslova fiaskem. Myslivci, kteří se účastnili naháňky na přemnožená divoká prasata, neulovili ani jeden kus. Vinu na tom mají především neukáznění lidé, kteří i přes zákazy do lesů vstupovali. „Narazili jsme na stádo v jednom mlází, v takovém prostředí ale střílet nemůžeme. Když se potom zvěř dostala do volného prostoru, nemohli jsme střílet zase proto, že se v lese pohybovali lidé,“ přiblížil Novotný.

Podle myslivců mohou za zvýšený výskyt černé zvěře mezi domy i sami obyvatelé. Divoká prasata se navykla chodit hodovat na místa, kde se vysypává posekaná tráva nebo se odhazují zbytky jídla.

Plošná dlouhodobá uzávěra honitby se v současné době nepřipravuje. „A zatím ani neplánuje. V přípravě je zákaz vstupu do přesně vymezené části honitby a to z důvodu připravovaného intenzivního lovu. Omezení bude pouze v řádu několika hodin,“ doplnila Markéta Krajčovičová z oddělení pro komunikaci s veřejností jabloneckého magistrátu.

Zdroj: Sedlák Jan