/VIDEO/ Monitorování nahlášené akce, dopravní situace, noční hluk, pátrací akce, kontrola doby parkování. To vše má zvládnout dron, který chce pořídit město Jablonec nad Nisou.

Novinky MP Jablonec nad Nisou | Video: Sedlák Jan

K dispozici by dron měl být už do konce tohoto roku. Používali by ho policisté z místního obvodu, přenos a záznam by pak putoval do dispečinku Městské policie Jablonec nad Nisou (MP). „Počítáme s nákupem robustnějšího stroje, který by mohl nést sofistikovanou techniku,“ prozradil ředitel MP Michal Švarc.

Právě od strážníků nápad vzešel. „Protože by ale bylo zavedení dronu do služeb městské policie složité, tak ho budou používat místní policisté,“ vysvětlil primátor Jablonce Miloš Vele. Současné technologie a ovládací platforma, kterou má MP Jablonec k dispozici, pak umožní přenos záznamu kamery dronu přímo do dispečinku městské policie.

V praxi by to mělo fungovat tak, že dron by vzlétal i na požadavek strážníků. „Jsme třeba součástí pátracích akcí. Když dron ponese infračervenou kameru, budeme mít k dispozici v podstatě stejnou techniku, jaká je využitá v pátracím vrtulníku. Jeho nasazení je ale oproti nasazení dronu nepoměrně dražší,“ poznamenal manažer prevence kriminality MP Jablonec Tomáš Svačina. Stroj by tak mohl v mnoha případech ušetřit nejen život či zdraví hledaného, ale i samotných strážníků či policistů.

FOTO: Vyměnili hřiště za hasičárnu. A všechny pozvali na duel s Bohemkou

Dron by mohl podle užité technologie monitorovat i parkoviště ve městě. Technologie by dokázala podle SPZ filtrovat automobily, které stojí na místě neúměrně dlouho. „Odpadlo by objíždění parkovišť, strážníci by se mohli soustředit na pořádek v ulicích města,“ doplnil Švarc. „V České republice nebude mít záběry z dronu k dispozici k dispozici moc jiných městských policií,“ doplnil ředitel jablonecké MP.

Kamera: jediná v Česku

Kameru, která toto dokáže, nemají ve vozidlech strážníci ani v Praze či Brně. V Jablonci nad Nisou ale ano. „Jde o převratnou novinku. Kamera s automatickým čtením registračních značek přenáší informace on-line na dispečink i do centrální kontroly vozidel, která spravuje Policie ČR,“ přiblížil Michal Švarc.

Kamera umožňuje operačnímu středisku sledovat dění kolem vozidla v reálném čase. Operační tak může reagovat na různé stavy, například vyslat na místo další hlídku. „Spolujezdec tak nemusí třeba při pronásledování vozidla neustále hlásit, kudy pronásledovaný projíždí, protože operační vše vidí a může koordinovat další pronásledující jednotky,“ popsal Svačina.

OBRAZEM: Jednotný informační systém v Českém ráji nabírá konkrétní podoby

Kameru, která je zatím ve zkušebním provozu, mají doplnit další tak, aby byly v co největším počtu automobilů, ideálně ve všech, které používá MP Jablonec k hlídkování. „Navíc chceme jedno vozidlo osadit velkým externím zdrojem. Pak by se mohlo takové vozidlo odstavit na několik dní na místo, které potřebujeme monitorovat a kam nedosáhne statická kamera,“ poznamenal Švarc.

Podle vedení MP Jablonec je kamera unikátní, nedisponuje jí žádná jiná městská policie v Česku. „Co nemají v Praze či Brně, máme v Jablonci,“ pousmál se ředitel MP Jablonec. „Chceme, aby naši strážníci využívali moderní prostředky i nadále. Troufnu se říci, že už teď je naše městská policie ve špičce v jejich používání v rámci celé republiky,“ doplnil Miloš Vele.

Kamera či plánovaný nákup dronu nejsou jedinými novinkami ve vybavení a možnostech MP Jablonec. Flotila dopravních prostředků se rozrostla o dva motoskútry celkem za bezmála čtvrt milionu korun. „Chtěli jsme skútry, protože je lze řídit bez oprávnění na větší motocykl. Doplní cyklohlídky, které se osvědčily zejména v okolí jablonecké přehrady,“ popsal Svačina.

Skútry jsou vybaveny výstražným zvukovým a světelným zařízením a jsou v barvách MP Jablonec.