Zmizela kavárna, lávka od vlakového nádraží přes terminál až k Muzeu skla a bižuterie je pryč, parkovací dům bude jinde. Tramvajová trať sem ale přece jen povede.

Plánovaný dopravní terminál v Jablonci doznal dalších změn. Půlmiliardový projekt osekali skoro o polovinu. Nově by jeho cena neměla přesáhnout 300 milionů korun. Žádat o dotace chce magistrát až v dalším programovém období.

Projekt bude nově rozdělen do pěti etap, ta první by měla začít v roce 2023. V Kamenné ulici začne růst samotný dopravní terminál, na současném autobusovém nádraží vznikne dočasné parkoviště pro osobní automobily. „Tato část bude spolufinancována městem a Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec. Dopravní společnost by měla financovat tramvajovou smyčku,“ popsal náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Pokračuje i projekt prodloužení tramvajové trati do centra Jablonce. Ta by měla pokračovat od současné smyčky v Tyršových sadech ulicí Budovatelů, Soukennou, přes Dolní náměstí do Kamenné k terminálu. „Jiná trasa prostě není možná,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil.

V druhé etapě výstavby vznikne parkovací dům v ulici 5. května u schodiště k vlakové zastávce. Kapacita má být nejméně 100, alternativně až 236 míst. Parkovací dům bude bezbariérově propojen s vlakovou zastávkou. Tato etapa má být prováděna v letech 2024 až 2026.

V letech 2025 až 2027 má v ulici 5. května vyrůst multifunkční objekt. Čtvrtá a pátá etapa by měla být v režii soukromých investorů. „Jejich cílem je polyfunkční dům s parkovištěm a zástavba současného autobusového nádraží,“ přiblížila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Město očekává, že získá na stavbu dotace. Na samotný terminál 100 milionů, stejnou částku na parkovací dům. „Jsme ale připraveni postupovat i bez dotací. V tom případě by si město vzalo úvěr, máme zdravé finance, můžeme si to dovolit,“ doplnil Roubíček.

Výstavbu nového dopravního terminálu připravuje Jablonec už třetí volební období. Součástí mělo být i podzemní parkoviště přímo pod terminálem, s nedalekou vlakovou zastávkou měla terminál spojit prosklená lávka. Na začátku se náklady odhadovaly na 160 milionů korun, postupně ale narostly trojnásobně, bezmála na 490 milionů včetně DPH. Hlavní příčinou navýšení je růst cen stavebních prací a materiálů, ale také vysoké náklady na nutné přeložky inženýrských sítí, úpravy prostředí kolem Lužické Nisy a napojení parkovacího domu na blízkou silnici I/14.

Vítězný návrh architektonické podoby terminálu je znám již od roku 2018, od té doby se ale kolem jeho výstavby v podstatě nic neděje. Návrh terminálu je velkolepý, ve stavbě převažuje sklo, čímž by terminál vizuálně navázal na nedávno dokončenou přístavbu sousedícího Muzea skla a bižuterie.

„Inspirací pro navrhované řešení bylo sklo, voda, třpyt a zeleň. Návrh vhodně doplňuje existující strukturu města. Terminál je navržen jako transparentní skleněný hranol, který vytváří odezvu nové přístavbě muzea,“ upřesnil při prezentaci návrhu architekt Petr Šikola z vítězné architektonické kanceláře Domyjinak.