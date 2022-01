Změna je patrná už dnes. „Nejprve se instalovaly značky označující jednosměrný provoz. Na změny jsou řidiči upozorněni přechodným značením,“ upozornil vedoucí oddělení správy komunikací jabloneckého magistrátu Martin Černý. Technické služby začaly měnit dopravní značky už od pátku 8. ledna. Všechny na svém místě by měly být do 15. ledna.

Cílem je zajistit – pokud možno – co nejplynulejší zimní údržbu. Dosud se zima v Jablonci výrazně neprojevila, napadlo celkem 33 centimetrů sněhu, což je pod dlouhodobým průměrem. Nyní se ale karta obrací. „Značení měníme v důsledku předpovědi počasí a desetidenního výhledu, kdy se očekává souvislé sněžení,“ vysvětlil Černý.

Zjednosměrnění se týká především užších ulic. „Když je velký sníh, tvoří se mantinely, čímž se sníží profil komunikace. Lidé navíc mnohdy chodí po silnici,“ popsal jednatel Technických služeb Jablonec (TSJ) Milan Nožička. Ne všem obyvatelům se ale zimní zjednosměrnění ulic líbí. „Když jedu z města, musím si zajet přes Arbesovu. A to je skoro půl kilometru navíc. Tam a zpátky, dvacet dní v měsíci,“ poznamenal jeden z obyvatel domů v ulici 9. května, které se opatření rovněž týká. Naopak jiní krok chválí. „Já bych byla pro, aby tady byla jednosměrka celý rok, zklidnila by se doprava,“ popsala Eva, obyvatelka jednoho z domů v nedaleké Vladimírské ulici.

Za hrníček dáte v Jablonci deset korun, peníze půjdou na zeleň a hřiště

V posledních dnech Jablonečany trápí další průvodní jev letošní zimy, a to množství zledovatělých komunikací a chodníků. Technické služby s ledem bojují, mnohde to ale nestačí. „Je to hrůza, led je úplně všude, u nás v ulici se nedá jít ani po chodníku ani po ulici,“ napsala Deníku Jana Pálovská.

„Sypeme podle plánu zimní údržby solí, písky, štěrkem. U těch posypových materiálů je problém, že je vozidla z toho ledu prostě vyhážou. A tak jedeme znovu do stejné ulice. Je to nekonečný boj,“ doplnil Nožička.

Jablonec coby horské město ležící na úpatích Jizerských hor se s přívaly sněhu potýká takřka každoročně. Minulý rok v polovině ledna napadlo během pár dní více než 60 centimetrů. Sníh komplikoval dopravu, parkování i MHD. „Dokud se nepodařilo parkoviště uklidit, nevybíralo na nich město poplatky, vzpomněl primátor Jablonce Jiří Čeřovský. Problémy hlásila i MHD, nedojelo hned několik spojů do Horního Maxova.

Jablonečané se nehlásí do registru pro svoz odpadů, nerozumí byrokracii

Ještě hůře bylo vždy v lednu let 2017 a 2019, kdy město vyhlásilo kalamitní stav a s odstraňováním sněhu pomáhali i vězni z Věznice Rýnovice. „Museli jsme povolat posily, nakladače a nákladní auta. Sníh se z města odvážel na deponie, už ho nebylo kam odhrnout,“ popsala v roce 2017 tehdejší mluvčí magistrátu Markéta Hozová. I letos bude největší skládka sněhu na prostranství u Městské sportovní haly.

Město v zimě udržuje téměř 165 kilometrů vozovek, 63 kilometrů chodníků, 135 autobusových zastávek, 22 tisíc metrů čtverečních parkovišť, 200 přechodů pro chodce a minimálně 16 schodišť. Po městě je rozmístěno celkem 94 beden s posypovým materiálem, z čehož pět bylo letos přidáno na základě podnětů veřejnosti.

„Objemy zimní údržby vozovek zůstaly v podstatě stejné, pouze se někde změní technologie. Oproti loňskému roku se nově budeme starat o dalších 130 metrů chodníků. Do plánu je zařazené i nové schodiště z ulice Tovární do ulice Na Ostrohu. Přesto upozorňujeme občany, aby zde byli v zimě opatrní,“ doplnil Martin Černý. Podrobnosti k zimní údržbě včetně důležitých telefonních čísel jsou již nyní zveřejněny na webu mestojablonec.cz.

Seznam zjednosměrněných ulic

• Plynární - DZ IP4b ul. ve směru jízdy z ul. Liberecké

• 9. května - jednosměrná z Arbesovy

• 1. máje - obousměrná od Palackého až po křižovatku s Vladimírskou, dále pak jednosměrná od Arbesovy do Vladimírské

• Vladimírská - jednosměrná od Arbesovy

• F. L. Čelakovského - jednosměrná z Palackého

• Okružní – jednosměrná z Na Roli

• Lovecká – jednosměrná z 5. května po A. Staška

• Spojovací – jednosměrná z Vysoké po Podhorskou

• Pivovarská – jednosměrná z Dlouhé po Revoluční

• Vysoká – jednosměrná z Chelčického po Spojovací

• Bažantí – jednosměrná od Sokolí na 5. květen

• Nová Pasířská – jednosměrná z Vodní do U Balvanu

• Křížová – jednosměrná od silnice Pražské ve směru do ulice Souběžné

• Jabloňová – jednosměrka od ul. Horní k odb. k obj. č.p. 4921

• Prudká – jednosměrka směr dolů k sil. Prosečská

• U Kostela – jednosměrka od ulice U Kostela do ulice Mládí

• Mládí – jednosměrka od ulice Arbesova ke spojce do ulice U Kostela

• M. Švabinského – jednosměrka od ulice Ladova do ulice Želivského

• Růžová – jednosměrná z ulice U Zastávky po ulici Jarní

• Na Úbočí – jednosměrná od č.p. 5065/39 k Elipromu