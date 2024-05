Letní festival Jablonecké tóny opět oživí město hudbou, divadlem a výtvarným uměním. Novinkou jsou doprovodné výstavy a bohatý program, který představí talentované umělce v historických i moderních žánrech.

Na Letní scéně Eurocentra v rámci Jabloneckých tónů vystoupila i liberecká kapela Hush. | Foto: Deník/Radka Baloghová.

Roky se čtyřkou na konci jsou Roky české hudby. V roce 2014 položil základ dnes už tradičnímu letnímu festivalu hudby i slova Jablonecké tóny. Každé léto si tak mohou Jablonečané a návštěvníci města i několikrát v týdnu zajít na nějakou hudební lahůdku probíhající pod klenbou některého z kostelů či pod širým nebem. Letošní novinkou jsou hned tři doprovodné výstavy.

I letos své síly znovu spojilo statutární město s Kulturou Jablonec, místní základní uměleckou školou a spolkem Musica Varia. „Společně se nám podařilo vytvořit bohatý program, který své příznivce pozve na Mírové náměstí před radnici, na letní scénu Eurocentra, do Tyršova parku i do jabloneckých kostelů,“ popsala náměstkyně jabloneckého primátora pro oblast humanitní Jana Hamplová. Do programu se navrátí také lidová hudba, a to v podobě Mezinárodního folklorního festivalu. Stranou nezůstane ani divadelní představení a svou premiéru si odbudou výstavy.

Mladí klavíristi zahrají na náměstí

Také letos se jablonecká Základní umělecká škola (ZUŠ) připojí k VIII. ročníku celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Program je připravený na týden a jeho vrcholem bude slavnostní zahájení Jabloneckých tónů. Akce Klavír pod širým nebem se rozezní 28. května po 14 hodině na náměstí Dr. Farského a 29. května se mohou všichni těšit na mimořádné autorské představení, které diváky provede historickými etapami české populární hudby 20. století. Inspirací je pět nejvýznamnějších autorských dvojic české hudební historie: Voskovec-Werich, Suchý-Šlitr, Svoboda-Štaidl, Horáček-Hapka, Svěrák-Uhlíř.

Profilový pořad představí tanec, divadlo a výtvarné umění v podání žáků všech oddělení školy. „Na pódiu se vystřídá klarinetové kvarteto, žesťový soubor Brass Jablonec, Jazztet, akordeonová tria a dua, dechový orchestr, soubor smyčcových nástrojů a mnoho dalších talentů. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program plný hudebních a tanečních čísel, včetně oblíbených skladeb z programu Ve dvou se to lépe táhne,“ přiblížil ředitel ZUŠ Jablonec n. N. Vít Rakušan.

A ve čtvrtek 30. května se ZUŠ spojí s Domem dětí a mládeže Vikýř a přinesou společný program s názvem V rytmu ZUŠ a Vikýře! „Ten se uskuteční u jablonecké přehrady poblíž druhé hráze, v zahradě u Létajícího piva a na malém hřišti v Břízkách. Pro návštěvníky je připravené odpoledne plné umění a zábavy, tvůrčích a sportovních aktivit,“ doplnil Rakušan.

Tímto týdenním programem však účinkování jablonecké ZUŠ v rámci Jabloneckých tónů nekončí. Červnovou nabídku zahájí ve čtvrtek 6. června kantátou Bohuslava Martinů Otvírání studánek v nastudování DPS Iuventus, gaude! „Slavnostní a velmi úspěšnou premiéru kantáty měl sbor pod vedením sbormistryně Anežky Šebové v Krajské vědecké knihovně v Liberci 3. května,“ připomněl ředitel Rakušan.

Podoby uplynulých tónů

Ohlédnutí za loňským úspěšným ročníkem Jabloneckých tónů přinese nová výstava ve foyer Eurocentra. „Fotografie ze svých archivů poskytla společnost Kultura Jablonec, statutární město Jablonec nad Nisou a zdejší základní umělecká škola. Připomenou vydařené akce, které se konaly v rámci Jabloneckých tónů hned na několika místech - na Mírovém náměstí, v Tyršových sadech, v amfiteátru Eurocentra či v areálu Pivovaru Volt. Výstavu nezahájí vernisáž, poprvé bude k vidění před koncertem Hradišťanu a potrvá do 7. září,“ přiblížila Hamplová.

Slavnostní zahájení se bude i letos konat na letní scéně Eurocentra. Zatímco loni do posledního místečka zaplněné hlediště potěšili 4 tenoři, tak i letos statutární město společně se ZUŠ Jablonec připravili velkolepý večer. „Večerní koncert bude určitě hudební lahůdkou. Na letní scéně vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a Dětským pěveckým sborem Iuventus, Gaude! pod vedením sbormistryně Anežky Šebové,“ doplnila Hamplová. Začátek je v 19 hodin.

Jablonecký festival načne Hrubý folklor

Další výstava JT 2024 s názvem Senzační zprávy, jak se zpívaly a hrály je spojená s Mezinárodním folklorním festivalem. „Vernisáž je naplánovaná na středu 12. června od 17 hodin v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových. Právě ze sbírky manželů Scheybalových výstava o lidové tvorbě v kramářské písni čerpá a připravila ji Kultura Jablonec společně s Muzeem Českého ráje v Turnově. A součástí vernisáže bude i ukázka kramářských písní v podání Spolku jabloneckých dam a pánů,“ přiblížil ředitel Kultury Jablonec, p. o., Jakub Gerš.

Vlastní program festivalu začne o den později, ve čtvrtek 13. června v 19 hodin, na letní scéně Eurocentra a zahájí jej Hrubá hudba. „Jde o hudební projekt kapel Lesní zvěř a Horňácká muzika Petra Mičky, propojující tradiční horňácké písně s vážnou a moderní hudbou, jako je pop, hip-hop či elektronika,“ dodal Gerš. Folklorní festival pak pokračuje v pátek 14. a v sobotu 15. června vždy mezi 10. a 20. hodinou, v programu se představí široká paleta místních i regionálních folklorních souborů a speciálních hostů.

Součástí festivalu budou i regionální řemeslné farmářské trhy, na nichž Kultura Jablonec spolupracuje s platformou Liberecký kraj sobě. „Najdete je v pátek a v sobotu před Eurocentrem, kde se mohou návštěvníci těšit třeba na originální textilní doplňky a oblečení z krkonošské modrotiskové dílny Evy Leštinové, na sklo z novoborské sklárny Petra Novotného i včelí produkty značky Elmek Petra Bartoše z Českého ráje,“ popsal ředitel Kultury Jablonec.

Dům dětí a mládeže Vikýř připravuje na pátek a sobotu řemeslný den, při němž si kdokoli bude moci vyzkoušet stará řemesla, jako je točení keramiky na hrnčířském kruhu, zpracování ovčí vlny, výrobu ručního papíru, pletení košíků z pedigu nebo práci včelaře.

„Mezinárodní folklorní festival Jablonec nad Nisou je událostí pro celou rodinu, slibuje pestrou přehlídku tradiční hudby, tance, řemesel, zábavy, dobrého jídla a pití. Připravili jsme jej za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou a Libereckého kraje. Vstup je zdarma a za nepříznivého počasí se uskuteční ve velkém sále Eurocentra,“ ukončil Gerš.

Pěvecký sbor Janáček oslaví tři čtvrtě století

Do programu JT 2024 se nově zapojí také jablonecký Smíšený pěvecký sbor Janáček, který letos slaví 75. výročí od svého vzniku. Připravil společně se Symfonickým orchestrem Liberec koncert nazvaný Pocta českým tvůrcům. Posluchačům sbor nabídne slavné operní árie, skladby a sbory českých skladatelů, jako sólisté vystoupí sopranistka Karolína Cingrošová a bas Jaroslav Patočka. „Za dirigentským pultem se budou střídat Olga Fröhlichová a Graziano Sanvito. Celým koncertem slovem provede Václav Žmolík,“ přiblížil manažer SPS Janáček Pavel Kopáček. Koncert se koná na letní scéně ve čtvrtek 20. června od 19 hodin.

A na letní scéně další čtvrtek, 27. června od 18 hodin, vystoupí Naivní divadlo Liberec s představením Budulínek. „Tvůrci loutkového představení respektovali dobře známou zápletku klasické české pohádky, nicméně ji originálně rozpracovali o řadu inovujících motivů. Téma poslouchání se v jejich podání netýká pouze neposlušného Budulínka či přecitlivělých ušisek záludné lišky, ale rovněž Budulínkových prarodičů, kteří naopak slyší prachbídně. Proč tomu tak je a k čemu všemu to v Budulínkově dobrodružství vedlo, odhaluje půvabná inscenace plná humoru, živé muziky a ryze loutkářských lahůdek,“ popsala Radana Schaeferová z Kultury Jablonec.

Náměstí plné muziky

Velmi dobrou zkušenost má jablonecký magistrát s koncerty pořádanými v letní podvečer před jabloneckou radnicí na Mírovém náměstí. Proto od nich neustoupí ani v letošní sezóně. Koncerty budou tři a hudební žánry různé.

„Na Mírové náměstí přivedeme ne úplně obvyklá hudební tělesa, budeme trochu provokovat a nutit posluchače ke vnímání i jiných formátů a žánrů. Ale i to je jeden z cílů Jabloneckých tónů,“ vyzvala Lucie Kocourková z oddělení kultury a sportu jabloneckého magistrátu.

A tak Mírové náměstí přivítá 10. července největší hity skupiny Neřež a původní kapely Nerez v provedení Neřež Tria, 31. července Yellow duo & Mr. Popelino a nakonec 28. srpna duo Bratři hrající elektronickou hudbu. Koncerty na Mírovém náměstí začínají vždy ve 20 hodin.

Kostely, park a letní scéna

Stranou nezůstanou v době letních prázdnin ani oblíbené varhanní koncerty v jabloneckých kostelích. „Ty organizuje spolek Musica Varia vždy v úterý od 17 hodin. Zatímco všechny pořady během Jabloneckých tónů jsou zdarma, tak na koncerty v církevních stavbách je vstupné dobrovolné,“ přiblížila Jana Hamplová. Během léta zahrají varhany v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí, Dr. Farského na stejnojmenném náměstí, sv. Anny v Kostelní ulici, Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové a Nejsvětější Trojice ve Mšeně. Čtvrtky patří koncertům na letní scéně Eurocentra a začínají v 18 nebo 19 hodin, je třeba sledovat program. A tady se v Jablonci opět objeví loni tak úspěšné The Cello Boys, a to 18. července.

Ti, kdo si oblíbili nedělní odpoledne v Tyršových sadech, nebudou zklamaní ani letos. „Hrát se tu bude vždy od 15 hodin a znít bude bluegrass, jazz, swing, ale také např. hudba v podání recesistické dámské vokální kapely Totál Vokál, která s osobitým smyslem pro humor předvede vlastní aranže populárních písní od Osvobozeného divadla přes Queen až po Billie Eilish,“ dodala Jana Hamplová.

Podrobný program je na www.jablonecketony.cz nebo na plakátech, a to i v autobusech MHD, aktuální změny budou přinášet FB profily Jablonecké tóny nebo Kultura Jablonec.

Aktuální program je na www.kulturajablonec.cz.

