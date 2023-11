/FOTO/ Třiatřicet fotografií, které v sobě ukrývají třiatřicet životních příběhů lidských a zvířecích bytostí, tvoří unikátní projekt Denisy Zbrankové Albaniové. Výstava S duší zvířete je aktuálně k vidění v jabloneckém Eurocentru a potrvá až do 28. února.

Nápad na projekt nosila jeho autorka v hlavě několik let a nakonec se zrodil i díky jejím fenkám, které pro ni představují středobod vesmíru. „Jsou to mé dvě největší lásky, parťáci, díky kterým jsem dnes tam, kde jsem. Dnes a denně ze mě dělají lepšího člověka a vděčím jim za mnohé,“ svěřila se jablonecká fotografka a veterinární fyzioterapeutka.

Posláním tohoto fotoprojektu je zejména poděkování všem zvířecím duším, které nás v životech provázejí, spoluutváří je a mnohdy nám je zcela převrátí naruby. Každá fotografie je unikátní. Každá v sobě nese jiné emoce, jiný příběh a jiný vztah mezi člověkem a zvířetem. Některé příběhy jsou opravdu dojemné a během vernisáže dojaly návštěvníky k slzám. Jiné jsou plné naděje, radosti, bezpodmínečné lásky a důvěry.

Návštěvníci mezi nimi najdou příběhy, kdy zvířata pomohla svým majitelům překonat nebo se vyrovnat se ztrátou blízké osoby, s vážnou nemocí, kdy společně prošli někdy velmi strastiplnou cestu. „Některé národy údajně věří, že fotky kradou duši. Já věřím, že fotky někdy mohou zachytit střípky a odrazy duší, vztahů nebo propojení. A právě o tom je projekt S duší zvířete. Jsem vděčná a moc děkuji každému, kdo mě s důvěrou nechal nakouknout do svého nitra a podělil se o svůj příběh po boku zvířecí bytosti,“ zdůraznila milovnice zvířat.

Jak sama přiznala, její vztah ke zvířatům se formoval už v dětství a jak stárne, kladná vazba se umocňuje. Denně pracuje zejména se psy a doma má dvě fenky. Aishinka je jejím životním společníkem, spřízněnou duší, nejbližší bytostí, jejím světlem i stínem. Dennodenně ji přesvědčuje o tom, že tu v každý okamžik jejich života jsou jedna pro druhou. Ať už ve chvíli, kdy díky fence překonala náročné období, nebo v moment, kdy Aishinku srazilo auto.

„Věřím, že ona je mým osudovým psem, za kterého nikdy nepřestanu být vděčná. A Keshu to je taková naše malá střela, která nás obě trénuje a popohání. Je to nepostradatelný článek, který do naší mozaiky vnesl rychlost, bystrost a čistou radost ze všeho. A je to právě ona, která udržuje celou naši smečku v rovnováze,“ zdůraznila Denisa.

Skrze příběhy mohou lidé pozorovat, jak silná vazba může mezi člověkem a zvířetem vzniknout. Jak díky vzájemné podpoře, důvěře a lásce mohou společně překonat i nejsložitější životní období, rozvíjet se a zejména nás lidi učit být lepšími. „Věřím, že každého návštěvníka, který měl někdy vztah k nějakému zvířeti, se výstava dotkne. Možná v některých příbězích pozná sám sebe nebo si alespoň na svého zvířecího kamaráda vzpomene,“ uzavřela vyprávění Denisa Zbranková Albaniová.

