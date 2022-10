Právě letos je to 45 let, co se přehlídka konala vůbec poprvé. Jablonec, v němž našla zázemí od roku 2003, je tak hostitelským městem podvacáté a současně podesáté se bude udělovat Cena města tance, kterou v neděli 30. října předá v divadle nová náměstkyně pro odbor humanitní Jana Hamplová.