Zpřístupnit rozhlednu ve věžičce jedné z ikonických staveb Jablonce je pro provozovatele posledním krokem k úplnému otevření jednoho ze symbolů města. „Před čtyřiceti lety jsme chodili na Petřín co dva týdny na zmrzlinový pohár a na rozhlednu. Ještě jednou bych si to rád vyzkoušel. Pohár si už na Petříně dám, rozhledna je ale stála zavřená,“ povzdechl si Jaroslav Dlouhý.

Nostalgická chvíle se ale přece jen přiblížila. Po dlouhých letech budou moci Jablonečané a hosté hotelu na rozhlednu vystoupat. „Schodiště projde generální opravou, ale vzhledem k jeho velikosti to zabere dost času,“ popsal Konečný.

Všechny pokoje otevřeny

Nájemce získal hotel do nájmu v loňském roce, když objekt nesloužil svému účelu již několik let. „Máme již otevřené všechny pokoje, restaurace je plně v provozu, měli jsme i pár svateb s hezkým obřadem a pustili jsme se také do snídaní pro veřejnost,“ vypočítal nájemce.

Hotel Petřín nad Jabloncem už ožívá, brzy naplno otevře

Majitel přitom hotel nabízel k prodeji od roku 2015. Po nějaké době padl do oka Konečnému, který podniká v cestovním ruchu. „Léta jsem se díval nahoru na Petřín a říkal si, jaká je škoda, že nefunguje,“ popsal Konečný. Hotel byl zavřel v roce 2015 a od té doby tam bydleli jen převážně zahraniční dělníci, restaurace sni rozhledna nebyly v provozu.

Majitel Evžen Hejsek se snaží objekt prodat už osm let. Původně za něj chtěl 33 milionů korun, poté třicet. Dnes je celý objekt s 23 pokoji, s překrásným výhledem na panorama okolí, restaurací se salónkem a tanečním sálem, vinárnou a vyhlídkovou věží pronajatý. „Zájemci se sem tam ozvou, ale vždy to zatím ztroskotalo na penězích,“ sdělil Hejsek.

Příliš velké rirziko

Sám Konečný přemýšlel, že by secesní objekt koupil. „Ale je to dost peněz, to by bylo příliš veliké riziko,“ doplnil.

Oba muži se nakonec dohodli na dlouhodobém pronájmu hotelu, zatím na pět let s tím, že by Konečný rád hotel provozoval delší dobu. „Hlavní je, že objekt je v relativně dobrém stavu, nenarazili jsme na žádné závažnější stavební problémy. Paradoxně tomu asi napomohlo to, že tady ti dělníci bydleli, objekt byl tedy vytápěný a díky tomu nechátral,“ poznamenal Konečný.

Jablonecký Petřín znovu ožívá. Podaří se provoz hotelu udržet a rozvíjet?

Hlavní problém stavby se skrývá v místech nejen pro Jablonečany asi nejatraktivnějších. Schody na rozhlednu jsou v dezolátním stavu a potřebují kompletní rekonstrukci. „To bude největší finanční zátěž, ale pevně věřím, že se nám je podaří opravit,“ ujistil nový nájemce.

Z historie

Petřín (německy Nickelköppe) je vrch nad Jabloncem nad Nisou, kde stojí secesní výletní restaurace s rozhlednou. V roce 1906 ji nechal postavit německý soukromník Richard Fellinghauer. Ke slavnostnímu otevření došlo v neděli 2. prosince téhož roku. Přes vynikající polohu si zařízení nezískalo dostatek přívrženců a v podniku se již od počátku střídali vlastníci i nájemci.

Po 2. světové válce sloužil objekt jako dětský domov. Původnímu účelu se vrátil v polovině šedesátých let. Provozoval jej státní podnik Restaurace a jídelny. Po roce 1989 čekaly Petřín majetkové tahanice. Ty vyústily v zavření restaurace v roce 1993. Poté několik let budova chátrala.

Z archivu Deníku: Jak na jubilejním plese Hotelu Petřín zahrál Milan Drobný

V roce 1996 koupil objekt v dezolátním stavu Evžen Hejsek. Nový majitel pak objekt za dvacet milionů opravil a rozšířil o ubytovací část. 2. října 2000 majitel objekt opětovně otevřel. Zprovoznil také rozhlednu, která byla po dlouhá léta nepřístupná.

Od letních měsíců roku 2015 byl ale hotel opět uzavřen, výstup na věž proto není možný. Z rozhledny je překrásný výhled na Jizerské hory a na město.