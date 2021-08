Před obyvateli zdejších domů i návštěvníky městského hřbitova je ještě pěkných pár měsíců dopravních omezení. „No, je to šlendrián, ulici máme rozkopanou každou chvíli a to se tady má dělat ještě v příštím roce,“ přiblížil asi šedesátiletý Petr, jeden z místních obyvatel.

Ulice se dočká nového odvodnění, chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení. „V letošním roce by měly být všechny práce včetně nového povrchu realizovány v úseku ulice Hřbitovní ohraničeném ulicemi Stavbařů a 28. října k vjezdu do nemocnice,“ popsal vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu Pavel Sluka. Stavba oficiálně odstartovala v pondělí 16. srpna.

Práce budou pokračovat i v příštím roce a zasáhnou část ulice Hřbitovní od ulice Stavbařů po vjezd do areálu nemocnice u urnového háje. Tyto práce navazují na kompletní rekonstrukci sítí, ke které došlo v této ulici v roce 2019.

Stavební ruch tu ale vládl již od června roku 2018, kdy začala stavba nového pavilonu intenzivní péče v sousedícím areálu Nemocnice Jablonec. Po roce nastoupili do ulice přiléhající zezadu k nemocnici energetici, aby tu proběhla rekonstrukce plynovodu, vodovodu i kanalizace. Ve výkopech pracovaly čtyři různé firmy. Práce byly úzkostlivě koordinované, aby měly co nejmenší dopad na život místních obyvatel. Přesto se zadrhly. Původně se měla již v roce 2019 realizovat celková úprava Hřbitovní ulice, tedy nová komunikace včetně odvodnění, chodníky, úprava parkovacích ploch, zeleň, veřejné osvětlení. Kvůli protestům proti kácení stromů se tu ale pracovalo a bude pracovat v roce 2020, 2021 i 2022.

„Žijeme tu v nepříjemném prachu a město není ani schopno občas poslat vůz s vodou a to nejhorší odstranit proudem vody,“ popsal jeden z obyvatel panelových domů v ulici Hřbitovní.

Kope se i jinde

V letošním roce je v Jablonci uzavřeno kvůli rekonstrukcím velké množství ulic, kromě Hřbitovní například Vodní, kde se opravuje most přes Nisu. Až do 15. září mají platit uzavírky i v ulicích kolem obchodního centra Centrál, i když původní harmonogram počítal s koncem uzavírek do 28. června. Není divu, že si místní na práce stěžují. „Toho, kdo tuhle stavbu koordinuje, nemohu nazvat slušným slovem. Dělníci položí část chodníku, za několik dní ho zase rozkopou, nechápu,“ popsal jeden z majitelů domu v Liberecké ulici Mirko Hádek. „Je neuvěřitelné, že město není schopno nasadit na takovou stavbu více dělníků. A v případě, že tohle někdo řídí, měl by být vyměněn,“ sdělil provozovatel prodejny a majitel domu Michal Mučica.

Do 15. listopadu jsou zavírány i různé části ulice Rychnovská přes Kokonín. Velké trable v dopravě přináší i rekonstrukce frekventované křižovatky silnic první třídy Rádelský mlýn.

Naopak v druhé polovině července skončila rekonstrukce ulice V Aleji, která se také protáhla, a to na tři roky.

Uzavírky rezonují i na sítích

Obyvatelé Jablonce jsou již na každou další letošní uzavírku hákliví. Na sociálních sítích se při zprávě o znovuuzavření ulice Hřbitovní strhla bouřlivá debata. „Nešlo to naplánovat aspoň na začátek prázdnin, kdy tahle trasa není využívaná školáky a dětmi ze školky? A pěší budou taky čekat na semaforech, když tam chybí ten chodník, nebo kudy budou chodit,“ rozhořčeně se zeptala třeba Iveta Soldátová. Další diskutující přirovnávali dopravní situaci v Jablonci k únikové hře.