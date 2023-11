Na ranní plánovaný nástup do práce jen tak nezapomene. Když kolem půl sedmé ráno v úterý tohoto týdne skupinka zaměstnanců přecházela silnici v ulici Československé armády v průmyslové zóně v Rýnovicích, smetl jednu z žen projíždějící automobil. „Řidič s vozidlem Renault Twingo jel ve směru od Liberce. V prostoru u křižovatky s ulicí Cihelná přehlédl přecházející chodkyni, do které narazil. Po tomto nárazu chodkyně upadla na vozovku a utrpěla zranění,“ přiblížila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

„Ke sražení naší kolegyně došlo při přecházení provizorního přechodu u zastávky autobusu směrem k naší logistické hale. Přecházela skupinka asi sedmi lidí, auto od Jablonce zastavilo, auto od Liberce nikoli. Kdyby jelo jen o něco rychleji, mohlo srazit celou tu skupinu. Dotyčná paní je nyní se zlomeninou ramene v nemocnici,“ popsal v otevřeném dopise jednatel Jablotronu Stanislav Vladimír.

Na daném přechodu se denně pohybují desítky pracovníků místních provozů i obyvatel z okolí. Když se i za jasného dne snažíte přejít, chvilku si počkáte.

Za současný stav, kdy jsou na úseku silnice v průmyslové zóně a zároveň jednom z hlavních tahů mezi Jabloncem a Libercem jen provizorní chodníky, může stále odkládané dokončení rekonstrukce. Namísto chodníků je tady místy jen štěrkový pruh. „Finální rekonstrukce komunikace, včetně plánovaných přechodů se semafory, odbočovacími pruhy a chodníky, by byla ideálním řešením.

Rekonstrukce této klíčové příjezdové komunikace do Jablonce se plánuje už 20 let, bohužel vlastní realizace je stále v nedohlednu. Nebezpečné nejsou jen přechody pro chodce, ale po celé délce komunikace je i kritická bezpečnost chodců a cyklistů. Provizorní chodník částečně řeší letní období, ale absolutně neřeší zimní období se sněhem,“ popsal jednatel firmy Atrea Daniel Morávek.

Obě společnosti, jejichž haly stojí v podstatě naproti sobě, nabízejí při realizaci výstavby chodníků a přechodů pomoc. „Jablotron je připraven aktivně se v daném místě podílet na řešení, pokud budeme moci něco urychlit technicky nebo jinak. Udělejme opravdu maximum pro snížení rizik, aby se tady za chvíli nestala další, možná i tragická událost,“ nabídl Stanislav Vladimír. „Za naši společnost mohu slíbit, že jsme připraveni maximálně pomoci s rychlou realizací, mimo jiné například poskytnout nutné pozemky pro vybudování chodníků,“ doplnil Morávek.

Daný úsek silnice je ve správě Libereckého kraje, konkrétně Krajské správy silnic LK (KSS LK), část mezi samotným Jabloncem a Libercem pak ve správě státního podniku Ředitelství silnic a dálnic. „V tomto konkrétním případě se jedná o přechod provizorní do doby, než město Jablonec vybuduje v uvedené lokalitě chodníky, které jsou mimo jiné právě jednou z obecných podmínek pro zřízení bezpečného přechodu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy Jan Sviták.

Vlastník (Liberecký kraj) i správce komunikace (KSS LK) podle jeho slov vnímají potřebu vytvoření bezpečného místa pro přecházení této frekventované ulice. „Nicméně v tuto chvíli má řešení v rukách město. Liberecký kraj je připraven v maximální míře přispět k řešení bezpečnosti účastníků silničního provozu,“ doplnil Sviták.

Projekt na takzvanou humanizaci silnice připravuje jablonecký magistrát minimálně od začátku roku 2018. Stále se však oddaluje a zpřesňuje. „Jde hlavně o to, že se musíme dohodnout, kdo co bude financovat. Inkriminovaná část silnice má přejít pod Ředitelství silnic a dálnic a stát se tak silnicí první třídy. To ale s sebou nese další opatření, nejen chodníky a přechody, ale třeba i protihlukové stěny.

Rozpočet je ve výši 120 milionů korun a to si nemůže město dovolit hradit samotné. Teď hledáme shodu na tom, kolik a za co má platit město, kraj a ŘSD,“ poznamenal náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík.