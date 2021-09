Původně měla být křižovatka u pošty znovu otevřená v polovině prázdnin. Stavba se však komplikovala, dělníci nacházeli velké množství starých sítí nezanesených do plánů, které neodhalila ani diagnostika. Další zpoždění způsobilo množství obtížně těžitelných hornin v podloží.

Dobrou zprávou pro Jablonecké řidiče ale je, že se v příštím týdnu otevře křižovatka u hlavní pošty. Zprovozní se tak důležitý dopravní uzel v samém centru Jablonce nad Nisou.Režim dopravy se vrátí do původní podoby. Křižovatka ulic Liberecká – Komenského – Gen. Mrázka byla zcela uzavřená kvůli stavbě dešťové kanalizace, rekonstrukcím kanalizace a sítí dalších správců od letošního května.

Pracuje se hlavně na chod- níku a v pravém jízdním pruhu ve směru od centra města, objízdná trasa vede ulicí Jarní. Ve směru do centra je průjezd ulicí Podhorskou beze změny. Uzavřena je i ulice Vodní z důvodu rekonstrukce mostu přes Nisu.

Celá akce vyjde městskou kasu na více než 17 milionů korun a hotova by měla být hotova do konce října. „Poslední etapa proběhne v říjnu a dotkne se ulice Riegrova, která kromě nových chodníků a veřejného osvětlení získá navíc jeden odbočovací pruh,“ upřesnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.Dopravu v Jablonci navíc zkomplikovala další havárie, tentokrát plynu. Od 9. září je částečná uzavírka v ulici Podhorská u křižovatky s ulicí SNP. Potrvá dva týdny.

Po celou dobu stavby bude zachována obousměrná průjezdnost vždy v jednom pruhu. V současné době je uzavřen jeden jízdní pruh od křižovatky ulic Palackého a U Přehrady ve směru do Mšena k zastávce Jablonex.

Zvláště v dopravních špičkách se nově ucpává ulice Palackého vedoucí od centra města na největší sídliště Mšeno a dále na Liberec či Bedřichov. Cílem stavby rozdělené do tří etap je odstranit havarijní stav semaforů a v budoucnu vytvořit cyklopruhy mezi Horním náměstím a hasičskou zbrojnicí ve Mšeně. „Bude postupně vyměněna stávající světelná signalizace, dojde k úpravě chodníků i zeleně, instalováno bude nové veřejné osvětlení,“ popsal podrobnosti zmíněné opravy vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu Pavel Sluka.

Stavební chaos, bordel, šlendrián. Těmito slovy častují současné dopravní uzavírky nejen jablonečtí řidiči. Cesta přes město je zase o chlup složitější a zdlouhavější. Ulice Palackého, křižovatka u hlavní pošty, most v ulici Vodní, k tomu stále probíhající obří rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn a další. Všude tam čekají na řidiče objížďky a s nimi spojené dopravní komplikace.

