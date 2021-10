Kamery mají samostatný zdroj napájení, jsou vybavené otočným objektivem a mohou tak monitorovat celé okolí. „Záznam z nich se okamžitě přenáší přímo do operačního střediska a kvalitou záznamu se vyrovnají pevným kamerovým bodům. Jejich velkou výhodou je však možnost během několika minut je instalovat na místo, kde je porušovaný veřejný pořádek, a okamžitě jej začít monitorovat,“ vypíchl výhodu nových kamer ředitel MP Michal Švarc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.