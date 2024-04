Historická Kantorova vila v Jablonci nad Nisou se dočká nového života. Tým Objektor architekti připravuje projekt, který promění tuto architektonickou perlu v muzeum moderní architektury s prostory pro kulturní události. Samotná stavba by měla začít v druhé půlce roku 2025.

Kantorova vila v Jablonci nad Nisou | Video: Sedlák Jan

Objektor architekti vyhráli architektonickou soutěž na renovaci objektu. „Vila by se neměla stát statickým muzeem, ale vypravěčem příběhu, který může návštěvník prožít. Požadovalo se tedy i pestré složení soutěžních týmů, kde kromě architekta bude na projektu pracovat i kurátor, scénograf nebo dramaturg expozice a autor krajinářského řešení zahrady,“ popsal náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Do soutěže, vyhlášené loni v říjnu, se přihlásilo 28 účastníků, z nichž odborná porota na základě předložených portfolií vybrala pět do užšího kola. Jako vítězný byl vybraný návrh týmu Objektor architekti. Na druhém místě se umístil ateliér Malý Chmel, na třetím pak Lenka Míková architekti + OKOLO. V pětici vybraných účastníků figurovaly ještě týmy akademického architekta Davida Vávry a 0.5 studia.

Se studiem Objektor architekti už město podepsalo smlouvu na zpracování projektové dokumentace, realizace by měla začít ve druhé půli roku 2025 a počítá se s využitím dotačních prostředků v rámci ITI liberecko-jablonecké aglomerace.

„Po rekonstrukci bude objekt sloužit veřejnosti jako muzeum moderní architektury Jablonce n. N. a jeho novodobé historie, odvypráví se zde příběhy rodiny původních obyvatel i vily samotné,“ říká Pavlína Müllerová z kanceláře architektury města a dodává, že součástí rekonstrukce je i návrh zahrady, která bude společně s upraveným přízemím sloužit pro kulturní a společenské akce.

Na první pohled není tahle budova možná tak zajímavá. V podstatě jde o krychli, kterou může vidět každý, kdo projíždí Jabloncem nad Nisou ulicí Palackého. Uvnitř té krychle se ale něco děje. Pokoje pospojované drobnými schůdky, různě vysoké stropy, množství až rafinovaně vestavěných skříní a dalších odkládacích ploch. Pracovní stěna s ústředním stolem, který lze po vytažení madel rozložit na dvojnásobnou hloubku. Mramorové obložení, masivní dřevěné dveře, radiátor zabudovaný v krbu. Kantorova vila je fenomén a teď ji čeká nákladná proměna.

I když vnitřní dispozice pocuchala v minulém století výstavba centrálního schodiště, na člověka většina místností dýchne atmosférou luxusu a někdejší slávou. Ta se má v následujících letech vrátit. Tak, aby ji mohl zažít každý obyvatel a návštěvník Jablonce. Zasloužit se o to má jablonecká radnice, která velkorysou budovu v roce 2017 koupila za 8,1 milionu korun od soukromého vlastníka. Město tak získalo do svého vlastnictví objekt, který by podobně jako vila Tugendhat v Brně nebo Müllerova vila v Praze mohl sloužit pro kulturní, společenské a reprezentační účely. Rekonstrukce počítá s finanční náročností ve velkorysém rozptylu 40 až 60 milionů korun.

Kantorova vila v Palackého ulici je významným samostatným dílem architekta Heinricha Kulky, žáka a dlouhodobého spolupracovníka Adolfa Loose. Tento objekt není jen čistým příkladem vlivného architektonického uvažování, ale také ilustrací pohnutých dějin města.

Jablonecký lékař Alfréd Kantor si nechal zpracovat projekt své rodinné vily od architekta Heinricha Kulky, žáka a spolupracovníka světoznámého architekta Adolfa Loose. Postavena byla v letech 1933 až 1934. Vila stojí na rušné křižovatce ulic Palackého a U Přehrady a silně připomíná slavnou Müllerovu vilu v Praze. Je čtyřpodlažní, výrazně krychlové hmoty jsou prolomeny nepravidelným rastrem oken. Nejvýraznějším prvkem bíle omítaných fasád je vstup s travertinovým obkladem a prosklenými dveřmi s mříží. V polozapuštěném suterénu byla privátní ordinace dr. Kantora. Rodina musela po válce svou vilu opustit a odstěhovala se do Německa. V druhé polovině 20. století byla Kantorova vila přestavěna na bytový dům, což znamenalo stavební zásah. Bylo vloženo dvojramenné schodiště a v jednotlivých patrech vznikly samostatné byty, čímž původní dispoziční koncept ztratil smysl. V roce 2017 jablonečtí zastupitelé schválili odkup architektonicky významné budovy a od té doby se plánuje její rekonstrukce a nová náplň.

