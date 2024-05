Městská knihovna v Jablonci nad Nisou se chystá na technologickou revoluci. Díky získané dotaci implementuje RFID technologii, která zefektivní knihovnické procesy a zlepší služby pro čtenáře.

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, uspěla v dotačním programu Veřejné informační služby knihoven s projektem Zavedení RFID technologie do knihovních procesů. Na jeho realizaci získala dotaci z rozpočtu ministerstva kultury ve výši 325 tisíc korun, město uvolní ze svého rozpočtu milion korun na jeho dofinancování.

Cílem je přechod na vyspělejší technologii, která umožní postupné rozšiřování služeb pro uživatele a zároveň usnadní běžné knihovnické činnosti. „Díky tomuto kroku se jablonecká městská knihovna posune o významný kus dál na cestě k moderní instituci 21. století, což bylo opravdu nutné. Zavedení nové technologie připravuje mimo jiné půdu pro další možná rozšiřování služeb, zejména těch samoobslužných, jako jsou návratová samoobslužná okna v režimu 24/7 nebo výdejní boxy,“ popsala jablonecká náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová.

„Změna si vyžádá pořízení kompletní sady nového hardwarového vybavení. To zahrnuje pracovní stanice k výpůjčním pultům, bezpečnostní brány a čipy k označení dokumentů. Pro čtenáře nejviditelnější přidanou hodnotou budou samoobslužné výpůjční automaty, takzvané selfchecky. K dispozici budou v oddělení pro dospělé čtenáře a v oddělení pro děti,“ vysvětlila ředitelka Městské knihovny v Jablonci nad Nisou Tatiana Kleknerová.

Technologie RFID umožňuje pracovat s více knihovními jednotkami najednou, proto se očekává zrychlení obsluhy při běžné výpůjční i návratové činnosti. Čtenáři nebudou muset dlouho čekat na obsloužení, tato doba se významně zkrátí. „Ze zkušeností z reálného provozu jiných knihoven očekáváme poměrně vysoký podíl samoobslužných výpůjček. Např. v liberecké krajské knihovně se samoobslužně odbaví až 60 procent uživatelů, knihovnice tak budou mít více prostoru věnovat se potřebám čtenářů,“ doplnila Kleknerová.

Díky technologii RFID je možné do budoucna uvažovat i o přesunu hudebních CD, audioknih a filmových DVD do volného výběru. K širšímu okruhu uživatelů by se tak mohlo dostat až cca 5000 knihovních jednotek. Největší překážkou je nevyřešený, omezený prostor půjčoven, uvažovat se zatím dá o přesunu pouhého zlomku těchto dokumentů.

RFID (z ang. Radio Frequency Identification)

je technologie automatické identifikace, která umožňuje bezdrátově identifikovat téměř jakýkoliv objekt pomocí dat přenášených prostřednictvím rádiových vln a ukládat do tzv. RFID tagů (čipů), ze kterých se následně mohou načítat a znovu přepisovat.

