Na jeho místo byl dočasně na dobu jednoho roku jmenován někdejší člen dozorčí rady, současný jablonecký zastupitel, Štěpán Matek. „Jeho hlavním a jednoznačným úkolem je zajistit plynulý provoz společnosti po změně vedení. Dále dopracovat rozpočet, provést nutné organizační změny, a to jak uvnitř společnosti, tak směrem ven k uživatelům i veřejnosti. A připravit otevřené výběrové řízení, které by mělo proběhnout v listopadu tohoto roku,“ vysvětlila Fričová.

Petra Vobořila pověřilo dočasným vedením nově vzniklé společnosti Kultura minulé vedení města, které pověření několikrát prodloužilo. To poslední bylo do konce června. „Nástup nového manažera na post ředitele tak umožní řádné předání funkce. O změně ve vedení společnosti jednalo město už loni v prosinci. Vyhlásilo výběrové řízení, ale jelikož se nehlásili vhodní a odborně zdatní uchazeči, muselo jej prodloužit. V současné době probíhá ve společnosti audit a na post ředitele byl jmenován nový manažer,“ uvedla mluvčí magistrátu.

Dnes už v podstatě bývalý ředitel společnosti Kultura Jablonec Petr Vobořil je smířlivý. „Už před několika týdny bylo vypsáno výběrové řízení, s čímž jsem počítal. Ale že mě vykopnou takhle rychle, navíc se zbavením funkce, to jsem nečekal. Jako zaměstnanec zůstávám, abych veškerou agendu předal svému nástupci,“ popsal.

Ze dne na den

Proti zvláštním koncům vedoucích městských organizací se ohradili i opoziční zastupitelé. „Je nepředstavitelné odvolat dosavadní vedení a nemít za něj adekvátní náhradu ani vizi, jak dál postupovat. Organizace tím samozřejmě trpí a dostávají se do slepé uličky, z níž není jednoduché najít cestu ven. Ať se snažím být objektivní sebevíc, celý způsob mi připomíná představení absurdní divadelní hry Biletářka. Až půjdu na operaci, rád bych, aby mi ji provedl chirurg a ne třeba pediatr, přestože jsou oba doktoři,“ popsal opoziční zastupitel sdružení Nová budoucnost pro Jablonec a ředitel městského divadla Pavel Žur.

„Ze dne na den městská rada odvolala ředitele Městské knihovny Zbyňka Dudu. Problém je ale jinde, město by mělo nejprve jasně říct, jak to s knihovnou do budoucna bude, jestli se pustí do modernizace stávajících prostor, nebo postaví knihovnu novou na zelené louce. Pak se můžeme bavit o dlouhodobých vizích,“ řekl Mánek.

Důvodem odvolání Dudy z postu ředitele městské knihovny byl podle vedení magistrátu fakt, že ředitel odmítl plnit zadané úkoly a připravit novou strategii organizace. Zbyňka Dudu se nepodařilo Deníku kontaktovat.

Kdo dál? Statutární město Jablonec nad Nisou má další společnosti. Třeba Jabloneckou dopravní, Jabloneckou energetickou a dále. „Napříč opozicí vedení města jsme znepokojeni přístupem vedení města k výběrovým řízením a personální politice,“ doplnil za zastupitelský klub SPD zastupitel Michal Švarc.