Práce trvaly téměř dva roky, celkové náklady stavební části dosáhly 57 milionů korun. Rozšíření budovy financoval stát coby zřizovatel muzea.

S prvním otevřením pro veřejnost se počítá během květnové muzejní noci, kompletně by měl být objekt včetně expozice návštěvníkům trvale přístupný koncem letošního roku. Lidé se do něj podívají i během Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020, které má trvat od června do listopadu. „Záleží samozřejmě na tom, jak budou pokračovat vládní nařízení ohledně šíření koronaviru,“ doplnila ředitelka muzea Milada Valečková.

Nyní probíhá zkušební provoz za přítomnosti zaměstnanců muzea a také odstraňování dílčích vad a nedodělků, které se na každé stavbě vždy vyskytnou. „Mohu ujistit, že pohled skrz prosklenou fasádu na panorama jabloneckého Petřína je opravdu mimořádným zážitkem,“ přiblížila Valečková.

Stavba krystalu budila vášně od samého začátku. „To byl úmysl. Někdo říká, že je to skvělé, jiný, že jsme historickou budovu zhyzdili. Nikoho ale nenechá krystal klidným,“ poznamenala ředitelka muzea.

Krystal má neustále svítit a bude tak výrazně vidět ze silnice spojující Jablonec s Harrachovem. „Bude to vizuální reklama muzea, věříme, že to k nám přitáhne i lidi, kteří tudy jen projíždějí,“ přiblížil hlavní kurátor muzea Petr Nový.

„Naším záměrem bylo nejen získat nové prostory, ale přispět celým řešením ke zlepšení atraktivity muzea a jeho nejbližšího okolí. Proto jsme do realizace zahrnuli také celý muzejní park, který by se měl stát relaxační zónou a postupně též skleněnou galerií pod širým nebem,“ vysvětlila Valečková.

Stálá expozice

Slibovanou stálou expozici vánočních ozdob otevřou zřejmě až před Vánoci 2020. Do prvního kola výběru zhotovitele expozice se totiž přihlásila jediná firma, ta ale nesplnila veškeré podmínky. Proto muzeum přepracovalo a doplnilo dokumentaci, čímž předpokládaná cena dodávky stoupla z 11 na 13 milionů korun.

Expozice vánočních ozdob se bude jmenovat Svět zázraků neboli World of Wonders. Autorem návrhu je světoznámý designér Jakub Berdych. A nebude to standardní expozice, nýbrž zážitková. „Návštěvníka provede scénografický příběh. Narazí tu na Moře vánočních ozdob, loď, mrakodrapy. Zhlédne autorský film, který umělecky ztvární výrobu ozdob,“ prozradil Nový.

Netradiční bude i systém instalací. Vánoční ozdoby budou zavěšené na magnetických tyčkách a ty na kovovém pozadí. Tato technologie dovolí vytvářet 3D instalace. Do budoucna chce muzeum pořádat sympozia vánočních ozdob. Designéři by měli vytvářet jejich návrhy, výstupy pak mohou využít firmy z oboru.

Přístavba a nová expozice měla být podle původních plánů otevřená už koncem minulého roku. Stavbu ale provázely komplikace, kvůli nimž nabrala zpoždění a prodražila se zhruba o pět milionů korun. Přístavba muzea je třípodlažní. Zhotovitelem byla firma Energie – stavební a báňská Kladno. Autorem stavebního řešení je pražská společnost Hlaváček-architekti, která se svou studií okouzlila výběrovou komisi.