Jablonec láká návštěvníky na sklářské expedice

Jablonec nad Nisou – Jablonecké informační centrum vydalo v nákladu šesti tisíc kusů brožuruo sklářské výrobě v regionu.

Brožura Expedice sklo zavede turisty třeba i do výroby železnobrodské firmy Detesk. Společnost se specializuje na dekorační a technické sklo.Foto: JKTIC

Tvarující plameny. Chlad vody na rukou brusičů. Nebo sklářský ateliér umístěný uprostřed půvabné přírody. To vše mohou vidět turisté nejen na Jablonecku. Ve výpravách za výrobou skla jim má být nápomocná nová brožura Expedice sklo, kterou vydalo Jablonecké kulturní a informační centrum.

Brožura, která vyšla v nákladu šesti tisíc kusů, zavede turisty nejen do samotného Jablonce, ale i do skláren v Harrachově či Železném Brodě. K mání je třeba i v Praze. Cíl je jasný, nalákat další turisty do regionu. Kromě známých míst, jako je harrachovská sklárna – nejstarší fungující v Čechách, se v nabídce objevují méně známá, a přesto zajímavá místa.

„Za výpravu stojí například sklářský ateliér s takzvanou fusingovou pecí umístěný uprostřed půvabné přírody v Heřmanicích u Frýdlantu, kde turisty ochotně provedou celou budovou, a pokud mají štěstí, ještě jim majitel zahraje na unikátní varhany,“ láká Petra Fapšo z infocentra. Nejen samotnou výrobou je sklář živ. V posledních letech se sklářské dílny otevírají i turistům. V podnicích navíc vznikají i muzea či galerie. A brožura vznikla proto, aby zájemce o putování za sklem informovala o všech podobných zařízeních.

„V rámci našeho turistického programu mohou návštěvníci zhlédnout nejen práci sklářů, ale ve výstavních prostorách se seznámit s vývojem společnosti i s historií sklářství na Železnobrodsku,“ zve již léta třeba Renata Kadlecová na prohlídky moderních prostor železnobrodské firmy Detesk a stejnojmenné galerie. Kromě prohlídky provozu nabízí některé firmy dílničky, kde si děti či dospělí pod zkušeným dohledem mohou vyrobit svůj vlastní šperk.

Stále ještě novotou voní i Muzeum výroby korálků v podniku společnosti Beadgame Skleněná bižuterie Alšovice. Exkurze do výroby jsou sice nyní kvůli dovoleným odvolány až do 5. srpna, ale po celé léto muzeum nabízí workshopy a dílničky pro děti. Otevřeno tu mají každý den v týdnu. V červenci mají akce tematicky propojeny se sladkostmi. Třeba tuto neděli tu mají Den s gumovými medvídky. „Navíc jsou v červenci připraveny další skleněné dárečky a soutěže,“ láká místopředseda představenstva společnosti Jaromír Rubák.

Brožura Expedice sklo obsahuje mnoho dalších tipů – třeba mačkárnu perlí nebo provozy, kde turisté nahlédnou pod ruce zručným sklářům vyrábějícím figurky a drobné ozdoby na sklářském kahanu nebo malířům svícnů a vánočních ozdob. V Jablonci mohou navštívit firmu, kde vzniká litá bižuterie a odznaky, v Josefově Dole či v Železném Brodě zas rytce a brusiče skla nebo dokonce celá sklářská studia a ateliéry. „Dále jsou zde uvedené i železnobrodské firmy zaměřující se na výrobu autorských šperků z ručně vinutých perlí,“ doplňuje Petra Fapšo.

Tiskovina je doplněna úvodním textem hlavního kurátora jabloneckého Muzea skla a bižuterie Petra Nového a seznamem muzeí se sklářskou tematikou v regionu. Pro přehlednost je členěna do skupin podle jednotlivých druhů výroby a doplňují ji barevné fotografie. Vychází v českém jazyce a bezplatně je k dispozici na pultech infocenter v Jablonci a okolí a také na Centrále pro cestovní ruch v Praze na Staroměstském náměstí.