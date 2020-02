První změna na řidiče čeká od pondělí 2. března, kdy silničáři omezí dopravu na rychlostní silnici I/35 mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou. Doprava pro každý směr povede v jednom jízdním pruhu. Toto omezení potrvá od do 29. března.

Pak se sjezdy a nájezdy od Jablonce uzavřou. Zřejmě až do 2. července 2022. Žádost investora přestavby křižovatky, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ve věci úplného uzavření silnice I/65 na Jablonec nyní leží na krajském úřadu. Ten o ní rozhodne v nejbližších dnech. „Předpokládáme, že rozhodnutí vydáme v prvním březnovém týdnu. V současné době podrobně posuzujeme termín úplné uzavírky. Všechny řidiče mohu ubezpečit, že ji povolíme jen na nezbytně nutnou dobu,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Jan Čáp.

Dobrá zpráva je, že na rychlostní silnici I/35 zůstane provoz zachovaný. To znamená, že hlavní objízdná trasa do Jablonce povede právě přes ni do Liberce a tudy přes Kunratice do Jablonce. V březnu se rozšíří stávající jízdní pás ve směru Praha – Liberec tak, aby na něm mohl být během stavby zachován provoz v uspořádání 2+1.

„Tedy dva jízdní pruhy pro směr Praha – Liberec a jeden pruh pro směr Liberec – Praha,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

To je dobrá zpráva pro obce ležící na původně plánovaných objízdných trasách. Starostové předpokládají, že větší část dopravy do Jablonce povede přes Liberec a zpátky do Jablonce. „Původně jsme byli připraveni jednat o osazení semaforů na křižovatce v centru města. Myslím, že většina řidičů zvolí do Jablonce cestu přes Liberec, je nejrychlejší a nejpohodlnější. Semafory v takovém případě požadovat nebudeme,“ sdělil starosta Železného Brodu František Lufinka. Přesto bude objížďka přes Železný Brod a Pěnčín značená.

Sjezdy a nájezdy na Jablonec budou uzavřené na více než dva roky. Denně tudy v obou směrech projede bezmála 33 tisíc vozidel. Křížení silnic je dlouhodobě nebezpečné, stávají se tu mnohdy i těžké nehody. „Rekonstrukce přinese úlevu všem řidičům, protože se nebudou muset obávat o svoji bezpečnost,“ uvedl Čáp.

CO SE ZMĚNÍ

Přestavba křižovatky zahrnuje narovnání celé pozvolné zatáčky v údolí. Změn projde nejen sjezd na Jablonec, ale i křižovatka se silnicí I/65 či nájezd na čtyřproudovou silnici od Jablonce. Rekonstrukce potrvá 854 pracovních dnů. Vyrostou tu dva nové mosty. Po větším z nich se má sjíždět právě na Jablonec. Na Turnov se bude najíždět podjezdem pod čtyřproudovou silnicí. Napojení od Jablonce na Liberec bude pozvolnější a přehlednější.

Posune se i přilehlá cyklostezka, změna trasy čeká i koryto jeřmanického potoka, které silničáři kvůli stavbě posunou. Celý projekt je přitom koncipovaný tak, aby do okolních lesů zasáhl jen minimálně.

Stavba má přijít na více než 400 milionů korun. ŘSD počítá s tím, že ji uvede do provozu nejpozději v polovině roku 2022. Dokončovací práce mají probíhat už za plného provozu.