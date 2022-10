„Po zkušenostech bude dopravní značení související se zimním provozem ve městě osazeno již k 1. listopadu a na místě zůstane do 31. března, podle povětrnostních podmínek,“ popsal vedoucí technického odboru jabloneckého magistrátu Pavel Kozák. Do plánu byly zařazeny také nově realizované stavby, a to ulice Alfonze Muchy, Československé armády, chodník v ulici Hřbitovní a Lesní a schodiště Střelnice.