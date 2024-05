Zápis do MŠ v Jablonci nad Nisou je jednodušší díky webu

Již od dubna je proces přijímání dětí do mateřských škol v Jablonci nad Nisou efektivnější díky nové webové aplikaci. Pro školní rok 2024/2025 bude zápis do mateřských škol v Jablonci nad Nisou realizován za pomoci webové aplikace Zápis do MŠ.

Zápis do mateřské školy. V Jabůlonci letos proběhne elektronicky. Ilustrační foto. | Foto: Marika Šmajclová