Jablonecká škola se stává v Libereckém kraji třetím zařízením, které nabídne maturitní obor pro možné budoucí členy jednotek integrovaného záchranného systému. Další podobné obory, konkrétně požární ochranu, nabízí Střední škola Semily, a Střední škola Kateřinky v Liberci, která se zaměřuje na záchranářství a bezpečnost obyvatel.

Ředitel jablonecké školy Martin Kubáč nový maturitní obor vnímá jako velice potřebný. „Jako bývalý policista a vězeňský dozorce vím, jaký je podstav v těchto sborech. Je potřeba vychovávat lidi, kteří tento stav zlepší,“ vysvětlil. Nový obor musí být ještě schválen v „úředním kolečku“. Liberecký kraj záměr posvětil, schvalování jde ale dál, třeba i na ministerstvo školství. Vedení školy věří, že povolení dostane, právě kvůli celorepublikovému hladu zvláště po policistech.

Ihned po zveřejnění informace o novém oboru se zvedl velký zájem z řad rodičů. „Zpětná vazba je obrovská, enormní. I rodiče vědí, že se mění poptávka trhu, na což musí i školy pružně reagovat,“ doplnil Kubáč. Odborné předměty budou vyučovat přímo odborníci, například činní či bývalí policisté a právníci. Tím se zajistí provázanost studia s reálnou praxí.

Jen „přes kopec“ působí liberecká Střední škola Kateřinky, kde totožný obor vyučují pod titulem Záchranářství a bezpečnost obyvatel. „Jiný název, ale stejné zaměření,“ poznamenal ředitel školy Roman Bečka. Zájem o specializovaný obor je vysoký. „Nyní máme v oboru 150 studentů v pěti třídách. Loni jsme otevřeli dvě třídy prvního ročníku, další ročníky mají třídu jen jednu, a to kvůli nutným stavebním úpravám,“ popsal Bečka.

Každý rok se na obor Záchranář hlásí do liberecké školy nejméně 150 uchazečů, z nichž se jich do školy dostane 30. „Když to řeknu naplno, tenhle obor je taková slepice snášející zlatá vejce,“ pousmál se ředitel. Absolventi oboru nacházejí uplatnění na trhu práce stoprocentně. A ti ambicióznější pokračují na vyšší a vysoké školy. „Nikdo, upozorňuji nikdo, z absolventů tohoto oboru zatím neskončil na úřadu práce,“ pochválil se Bečka.

Atraktivní obor

Podobný obor maturitního studia nabízí i Střední škola Semily. Tady se ale zaměřují na hasiče v oboru Požární ochrana. „Naši mladí hasiči nám dělají radost. Většina hned po absolvování školy nastupuje k profesionálním hasičům, jiní studují. Podle každoročního zájmu je znát, že to je atraktivní obor,“ zmínil zástupce ředitele semilské školy Daniel Sisr.

Úspěšným studentům nejen z nového jabloneckého oboru se otevírá možnost pokračovat dále ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách s výukou zaměřenou na bezpečnostně právní obory, případně na obory s humanitním zaměřením, například na Policejní akademii, fakulty psychologie, nebo na humanitní obory nabízené Technickou univerzitou Liberec. Což není z Jablonce a Semil tak daleko.