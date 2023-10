Oprava cestiček pro pěší ve Vrchlického sadech, nové lavičky v centru nebo obnova parčíku v Kokoníně. To jsou některé projekty, které v minulých letech vzešly z tzv. participativního rozpočtu. I letos mají občané Jablonce možnost navrhnout své projekty.

Město Jablonec nad Nisou. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Do 10. listopadu může kdokoli starší 15 let s trvalým bydlištěm v Jablonci navrhnout vylepšení prostranství nebo objektů v majetku města. Občané tak mohou rozhodovat o investicích do místa, kde bydlí. Sběr námětů do participativního rozpočtu spustil Jablonec na začátku října. Jeho podtitulem je Vyšperkuj Jablonec, čímž město navázalo na stejnojmennou fotosoutěž. Došlo do ní 51 návrhů s inspirativními nápady z letních cest Jablonečanů po republice i v zahraničí na obohacení veřejného městského prostoru.

„Nové prvky, umění, výsadby, vylepšení zákoutí, hřišť, ulic, vítaná jsou smysluplná zaplnění prázdných míst. Zda je pozemek či objekt v majetku města, lze ověřit na stránkách katastru nemovitostí,” radí jablonecká náměstkyně pro životní prostředí a strategii Lenka Opočenská-

Navrhovat je možné i veřejné kulturní nebo společenské akce jako například sousedská setkání, dětský den či oslavy slavného rodáka. „Pokud má někdo námět na akci a postará se o program, město v rámci participativního rozpočtu může zajistit materiální vybavení nebo uhradit službu. Podmínkou je, že událost bude veřejná a bez vstupného,” doplňuje náměstkyně.

Na léta 2023-24 jsou v rozpočtu města vyčleněné na návrhy občanů čtyři miliony korun, přičemž každá městská část má přidělenou konkrétní částku. A tak náklad na jeden projekt může být od 10 do 200 tisíc korun. V centru, ve Mšeně, na Šumavě a v Pasekách až 300 tisíc korun. „Náměty magistrát zkontroluje, zda jsou realizovatelné v souladu s územním plánem, platnými předpisy a ve vlastnictví města, případně upřesní odhadovaný rozpočet. Bude-li třeba něco upravit, zkontaktuje navrhovatele,“ dodala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Na jaře příštího roku bude moci veřejnost hlasovat, vítězné návrhy se budou postupně realizovat a financovat z participativního rozpočtu. Pravidla a další informace jsou na www.mestojablonec.cz/participace.

Zdroj: Sedlák Jan