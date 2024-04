Jablonec nad Nisou má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele

Statutární město Jablonec nad Nisou se může pochlubit nadprůměrným počtem dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. V rámci Libereckého kraje zaznamenává také nízký index stáří, tedy poměr lidí s více než 65 letu ku lidem mladším 15 let, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucnosti. Radnice vynakládá nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a do oblasti sportu. Především Jablonec nad Nisou získal nejlepší hodnocení webových stránek z pohledu podnikatele, který na nich najde v přehledné podobě vše podstatné pro komunikaci s veřejnou správou a řadu další užitečných odkazů a informací. Velmi dobrého výsledku dosáhla radnice také v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí živnostenských úřadů.

Zleva: Lukáš Pohanka (člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec), Jakub Chuchlík a starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.Zdroj: datank.cz

„Je samozřejmě velmi příjemné dostat toto ocenění. Na druhou stranu sami dobře víme, kolik máme rezerv a určitě je dobré neusnout na vavřínech a pokračovat ve zlepšování. I přesto, že máme nejvíce dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel, tak v Jablonci rozhodně stále je nedostatek bytů a my na toto téma často jednáme jak se soukromými developery, tak připravujeme vlastní rozvojové projekty, které do budoucna přinesou poměrně velké stavební možnosti a doplní nabídku bytů ve městě,“ doplnil náměstek primátora Jablonce nad Nisou pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Tanvald investuje, v Liberci nejvíce přibývá firem

Stříbrný Tanvald se může pochlubit kvalitním podnikatelským prostředím. Počet ekonomických subjektů je zde jeden z nejvyšších v celém regionu, a to pokud jde o právnické subjekty, tak i o živnostníky. Ve městě je relativní dostatek volných pracovních míst, což jistě potěší místní podnikatele. Město myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí vůbec nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily v přepočtu na 100 firem. Radnice se může pyšnit v rámci Libereckého kraje nejvyšším podílem kapitálových výdajů na celkových výdajích, stejně jako vysokou likviditou a nízkými náklady na dluhovou službu. Třetí příčku obsadil Liberec, který dosahuje vůbec nejvyššího meziročního nárůstu počtu ekonomických subjektů, stejně jako nejvyššího počtu firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu firem. Krajské město umí čerpat dotace, jejich podíl na celkových příjmech města je v rámci kraje jeden z nejvyšších. Město zaznamenává rovněž nejvyšší skóring úředních hodin, tedy hodin, během nichž si můžou podnikatelé, ale nejen oni, vyřídit vše potřebné.

S prevencí kriminality pomáhají i sami odsouzení z Věznice Rýnovice

„Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ dodal předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Město pro byznys

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Mohlo by Vás zajímat: Kantorova vila v Jablonci se dočká proměny. Přibude muzeum architektury