Při hodnocení měst a obcí organizátoři posuzují poměr podnikatelského prostředí a veřejné správy. A v Jablonci je tento poměr 40:60. „Jablonec měl v obou kategoriích velmi dobré výsledky, což není ojedinělé, ale jde o dlouhodobý stav,“ přiblížil za pořadatele David Pavlát. V Jablonci je velmi vysoký podíl ekonomických subjektů a jejich počet stále stoupá.

Nízký je index stáří, což je jasný potenciál pro to, že se podnikání bude rozvíjet. Magistrát investuje významné prostředky na dopravu a sport, ale hlavně poskytuje dobré služby. „Město má velmi kvalitní web, na kterém podnikatelé najdou vše, co ke své práci potřebují. Město dosáhlo také velmi dobrých výsledků v takzvaných mystery testech, což je ověřování prostřednictvím fiktivních dotazů, jak a jak rychle reagují jednotlivé odbory města, zvláště živnostenský úřad. Důraz byl kladen na kvalitu a včasnost odpovědi,“ doplnil Pavlát.

„Pocity jsou velmi příjemné,“ radoval se primátor Jablonce Jiří Čeřovský. „Jablonec v soutěži obsazuje první příčku dlouhodobě. O to příjemnější je to pocit, že si první místo odnášíme i za rok 2020, který byl pro každého včetně podnikatelů složitý. Rád bych poděkoval celému úřadu za kvalitní práci, kterou odváděli i v době nouzového stavu. I když jsme jako úřad museli omezit počet úředníků na pracovišti kvůli pandemii, rozsah a kvalita služeb zůstaly beze změn. A za to bych rád všem poděkoval,“ uzavřel primátor.

Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky. Provádí jej Týdeník Ekonom ve spolupráci se společností Eurovia, zapojených je 205 měst s rozšířenou působností a 22 pražských městských částí. Jablonec získává v soutěži dlouhodobě výborné výsledky, v roce 2019 byl vyhodnocený jako Město pro byznys desetiletí, protože v letech 2009-2019 Jablonec v Libereckém kraji pětkrát soutěž vyhrál, třikrát byl druhý a jednou třetí. V roce 2012 skončil sedmý v celorepublikovém hodnocení, v roce 2017 dokonce čtvrtý a v roce 2018 byl v republikovém žebříčku jedenáctý.