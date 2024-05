Korunka, po které jistě touží každá z finalistek a možná i mnoho dalších dívek, září v křišťálových a safírově modrých barvách. Nese název Crystal Charming Desire a opět ji vyrobil tým Olgy Kopalové Rynešové z jablonecké firmy ŠENÝR Bijoux. Svůj podíl na zrodu unikátu má také ředitelka soutěže Taťána Makarenko spolu s kreativním ředitelem Samem Dolce. Tento skvost ozdobil vítězku nejprestižnějšího klání o královnu krásy v Česku Miss Czech Republic 2024, která v současné době vlastní čtyři z pěti Grand Slamových licencí světových soutěží krásy, Adélu Štroffekovou z Prahy.

„Pestrost a rozmanitost tvarů a uskupení - to je královská korunka Crystal Charming Desire, jež má vyvolat všechny emoce spojené s vítězstvím. Noblesa a půvab mladých dívek, které se s touhou vyhrát ucházejí o titul královny krásy, a také jejich křehkost a zároveň sílu, kterou nám ukazují. Sebevědomé, schopné a odhodlané dívky pak mohou ve světě nezaměnitelně zazářit a něco zcela originálního a prospěšného vytvořit. Dívky tohoto ročníku mne opět přesvědčily, že mají rozhodně potenciál a věřím, že budou důstojně reprezentovat naši republiku.“ uvedla Olga Kopalová Rynešová, majitelka ŠENÝR Bijoux.

Motivem korunky je designové uskupení sedmi křišťálových prvků složených z křížků, obdélníků, vlnek a dalších tvarů. Symbol křížku znásobený šťastnou sedmičkou tak vyjadřuje víru, společenské hodnoty, lásku a úctu, což podtrhuje i značka tvůrce ŠENÝR Krásná duše. Perličky se nabízejí jako symbol bojovnosti pro nositelky s krásnou duší, dívky dokážou kouzla na všech polích, která si vyberou. Stovkami třpytivých křišťálových kamenů a stříbrným povrchem je pak dotvořen celkový obraz tohoto šperku.

„Věhlas našich šperků nově podpořil i zápis na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, vítězka při korunovaci obdrží o to cennější korunku. Věřím, že jí vítězství a šperk změní život, a je mi ctí, že podobné pocity můžeme navodit i dalším ženám ozdobeným našimi šperky.“ doplnila Kopalová.

Šenýr Bijoux letos ozdobil všechny finalistky svými šperky v různých disciplínách a dekoroval všech pět vítězek, kterými jsou:

Absolutní vítězka Miss World Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková

Miss Grand Czech Republic 2024 Veronica Biasiol smaragdová křišťálová korunka

Miss Supranational Czech Republic 2024 Michaela Macháčková světle safírová křišťálová korunka

Miss International Czech Republic 2024 Alina Demenťjeva růžová křišťálová korunka

Miss Intercontinental Czech Republic Julie Smékalová šampáň křišťálová korunka

Rodinná firma ŠENÝR Bijoux pod taktovkou Olgy Kopalové Rynešové patří mezi nejlepší výrobce bižuterie v Čechách, její šperkařská tradice sahá již do roku 1900. Největší úspěchy firma slaví na světových veletrzích v Evropě a Asii. Jejími korunkami se pyšní vítězky České Miss z let 2011 až 2015. Získala popularitu nejen v tuzemsku, ale i na světových soutěžích krásy. Od roku 2010 do roku 2015 měly putovní korunku od ŠENÝR Bijoux například královny krásy Miss Réunion. Od roku 2019 svými unikátními designy korunek zdobí vítězky Miss Czech Republic, která má aktuálně většinu licencí na světové soutěže. Šperky od ŠENÝR Bijoux zdobí i význačné osobnosti kulturního a politického života v různých částech planety, stejně jako všechny ženy, které touží originálně doplnit svou krásu ručně vytvořenými šperky jedinečných designů. Nově je také výroba firmy součástí společenství nositelů zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

