/FOTO, VIDEO/ Školní areál v ulici U Přehrady v Jablonci nad Nisou skýtá neveselý pohled. Ošuntělé budovy dávají vzpomenout na podobné stavby postavené za socialismu v takzvané akci Z.

Školní areál U Přehrady v Jablonci nad Nisou | Video: Sedlák Jan

Areál by měl jít v dohledné době k zemi. Na místě má být do konce roku 2026 postavena nová velká mateřská školka pro 156 dětí. Město za ni hodlá zaplatit kolem 120 milionů korun s využitím evropských dotací. Město na budoucí podobu školky vypsalo architektonickou soutěž, do níž dorazilo 28 návrhů. Z nich jako nejlepší ocenila odborná porota návrh sdružení architektů Martina Vančury, Anny Koukolové a Ateliéru Za Mák.

„Dvoupodlažní dům vytváří přívětivý městský parter do ulice Rybářská a svým umístěním uvolňuje prostor zahrady, která je dobře řešená a dostatečně kapacitní. Všechny třídy jsou umístěné na jedné úrovni kolem vnitřního atria, což podporuje vnitřní přehlednost školy. Umístění kuchyně a administrativního bloku u vstupu spolu s tělocvičnou a místností pro kroužek oživuje prostor před školou,“ přiblížil jablonecký náměstek pro rozvoj města a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Jak hodnotící komise uvedla, všechny návrhy byly kvalitní a výběr vítězného návrhu byl složitý. Autoři vítězného návrhu jsou nadšení. „Bude to školka plná světla a rostlin. V jednoduchosti a čistotě se drží celý koncept,“ popsala architekta Anna Koukolová.

„Důležitým aspektem byly provozní náklady, nebo-li energetická náročnost. Vítězný návrh je poměrně střídmý, jeho kvalitou je asi to, že zapadá do okolí, které tvoří vilovou zástavbu. V horním podlaží na jedné úrovni má všech šest tříd mateřské školky s přímým napojením na zahradu,“ doplnil Chuchlík.

Architekti situovali hlavní budovu na okraj pozemku, díky tomu tak vznikne velkorysá zahrada. Tu k návrhu Martina Vančury a Anny Koukolové připravil architektonický Ateliér Za Mák. „Máme velkou radost, že jsme byli členy vítězného týmu a děkujeme všem zúčastněným,“ sdělil krajinářský architekt a zakladatel atelieru Jan Makovička.

U návrhu na druhém místě od kanceláře Projektil Architekti porota kladně hodnotila vysokou architektonickou kvalitu a úsporný objem, autoři třetího návrhu, Hejdová Duba architekti podle poroty dobře zvolil umístění i kompaktní řešení budovy, které poskytuje velkorysý prostor přilehlé zahradě.

Zvláštní odměnu získal přízemní pavilon volně stojící ve velké zahradě, další odměnu porota udělila pavilonovému konceptu, který pracuje s jizerskohorským charakterem a přiměřenou pitoreskností a třetí odměnu získal projekt školky navržené z perspektivy dítěte.

Vítězný návrh byl honorován odměnou 500 tisíc korun, druhý 300 tisíc a třetí 200 tisíc korun. Porota rozhodla udělit ještě tři další odměny v celkové sumě 100 tisíc korun.

Záměr je zařazený do ITI (Integrovaný regionální operační program) a k financování stavby chce Jablonec využít prostředky z 20. výzvy IROP – mateřské školy. Do konce roku 2024 by měla být hotová projektová dokumentace, realizace projektu v odhadnuté ceně 120 milionů korun by měla proběhnout v letech 2025 až 2026.

Až do 10. října mohou zájemci navštívit výstavu všech návrhů, které přišly do architektonické soutěže na stavbu MŠ U Přehrady. Výstava je instalované ve výstavním pavilonu jabloneckého Eurocentra a přístupná je každý všední den od 8 do 20 hodin. „Vystavené návrhy jsou doplněné informačním textem,“ doplnil Chuchlík.

V areálu donedávna fungovala Svobodná základní škola, která našla nové moderní zázemí v jedné z budov bývalé Bižuterie. Kompletní přestavbu objektu za skoro 190 milionů korun financovala Nadace Jablotron. Kromě školy tu bylo i detašované pracoviště Mateřské školy Palackého.

Jak bylo naznačeno, stávají areál projde demolicí. „Budovy nejsou v dobrém stavebně technickém stavu. Dospěli jsme k názoru, že je nejvhodnější areál zbourat a postavit nový,“ doplnil náměstek primátora.