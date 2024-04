Jablonec nad Nisou - Kvůli havarijnímu stavu byl v úterý 2. dubna zcela uzavřel most v ulici Luční. Stavbaři jej začali už bourat. Jeho uzavírka nijak neovlivní jakoukoli dopravu, autobusy k výjezdu či vjezdu na autobusové nádraží budou využívat jiné komunikace. Stavba potrvá do konce července a město za ni zaplatí přes tři miliony korun.

Ilustrační snímek | Foto: Sedlák Jan

„V úterý 2. dubna jsme byli nuceni pro veškerou dopravu zcela uzavřít most v ulici Luční, protože už byl v havarijním stavu. Stavbaři okamžitě zahájili jeho bourání a pak začnou stavět most zcela nový,“ přiblížil náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jablonce nad Nisou Jakub Chuchlík.

Sedm metrů dlouhý a devět a půl metru široký most v Luční ulici z roku 1928 se klene tři metry nad Lužickou Nisou. V roce 2015 město nechalo vyměnit jeden jeho poškozený nosník a posílit nosnou konstrukci uhlíkovými lamelami.

„I přes tato opatření nastal čas, kdy most bylo nutné definitivně zbourat a postavit zcela nový. Denně přes něj projíždějí autobusy městské i meziměstské dopravy, neboť tudy vjíždí na autobusové nádraží,“ vysvětlil vedoucí oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu Pavel Sluka.

V těchto dnech probíhají bourací práce. Jakmile bude staveniště vyklizené, započnou dělníci s výstavbou nového mostního tělesa. To vyjde na 3,2 milionu korun včetně DPH a hotovo by mělo být do 31. července. Objízdná trasa po dobu uzavírky povede z autobusového nádraží ulicí Tržní na okružní křižovatku 5. května. Na autobusové nádraží budou autobusy sjíždět z ulice 5. května ulicí Lipanskou.

