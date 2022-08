„Když jsem poprvé do muzea přišel, poznamenal jsem, že je škoda, že stavebnice Merkur je součástí muzea, ale že z ní není nic postaveno,“ pousmál se Dolejší. S majitelem muzea se proto domluvil a v důchodovém věku se vrátil k nejoblíbenější hračce svého dětství. „Úplně mě to na stará kolena zase pohltilo. Řekl jsem si, že postavím něco, co jsem jako malý nezvládal,“ vylíčil stavitel.

A tak vznikla cirka tři čtvrtě metrů dlouhá replika Pragy V3S, stavební i přístavní jeřáby, anténní vysílač nebo 1,8 metru vysoká rozhledna. „Rozhlednu jsem dělal celou zimu, teď odpočívám. Už ale přemýšlíme nad dalšími projekty,“ doplnil Dolejší.

Výtvory ze stavebnice přitom nejsou jen na koukání. Zmíněná rozhledna obsahuje i mechanický výtah, jehož funkci si může každý návštěvník vyzkoušet. Kličkou vytočí výtah do nejvrchnějších pater, poté ho jednoduše spustí dolů. „Návštěvníci mají o takovéto mechanické hračky velký zájem. Z Merkuru máme postaveno i ruské kolo, bohužel se teď pokazilo, musíme ho opravit,“ poznamenal Vavřín, který má ve své sbírce i předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, která se vyráběla od 20. let 20. století. „Inventor nebyl zdaleka tak variabilní, přesto má své ohromné kouzlo. Bylo to ve stylu haki lešení, nebylo to moc variabilní,“ popsal Vavřín.

Muzeum hraček se také rozrostlo o cirka tři tisíce vánočních ozdob. Klasických foukaných i ty z foukaných perlí, jejichž výroba pokračuje stále v rodinné firmě Rautis z Poniklé na Semilsku a dostala se na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. „Ale novinek tu mám ještě daleko více. Vlastně neustále přibývají malé hračky, expozice se stále mění,“ pozval Vavřín.

Na první pohled nenápadný muž je nadšeným sběratelem, který se o hračky zajímá už od rané dospělosti a ve sbírce jich má tolik, že kdo neviděl, nemůže mít zdání. Pánové a kluci se určitě zastaví u vláčků, vojáčků a stavebnic z bývalého Československa, Japonska, Ruska, východního i západního Německa, Polska a Maďarska. Dámy a holky si zase budou moct prohlédnout panenky, kočárky, hrací domečky či plně vybavené pokojíčky. „Když jsem si chtěl jako kluk koupit slepovací model letadla, tak jsem chodil na brigádu do hospody Kuželna a tam stavěl kuželky za pět korun na hodinu,“ zavzpomínal sběratel.

Cíleně sbírat hračky začal kolem roku 1984. Své první kousky v dospělém věku dostal od manželky, zaměstnankyně někdejšího podniku LIAZ. „Tenkrát si zaměstnanci LIAZu mohli kupovat stavebnice Monti systém v zaměstnanecké slevě. Myslím si, že mám doma všechny typy, které se v té době vyrobily. Mě to zaujalo proto, že se nemuselo nic lepit, že to bylo na secvakání. Z rámu se vylámaly díly a skládalo se,“ přiblížil.

Po sametové revoluci se začaly na burzách objevovat staré hračky, a to už je cíleně sháněl. Poté, co otevřel v domě U zeleného stromu zámečnictví, mohl začít kupovat i větší hračky, které se mu předtím nikam nevešly. Třeba houpací koně, panny v životní velikosti, dráhy. „Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych svou sbírku hraček vystavoval, ale jak jsem to hromadil, říkali mi známí a kamarádi, že je škoda, že to nikdo neuvidí. Tak jsem si řekl, že se přestěhujeme a z bytu v prvním patře něco vystavím. A tak jsem začal budovat muzeum. Chtěl jsem si s ním udělat radost až na důchod a nakonec to dozrálo o šest let dříve. Muzeum jsem otevřel v roce 2013,“ uvedl Jiří Vavřín.

Muzeum hraček Jablonec nad Nisou

Červenec až srpen – v pondělí zavřeno, úterý až neděle 13:00 – 16:30

Září, říjen, květen, červen – otevřeno pouze v sobotu 13:00 – 16:30

Po telefonické domluvě možnost i jiného termínu (min. 5 osob)

Listopad až duben – zavřeno