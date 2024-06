České a španělské sklářské umění se setkává na výstavě SIMPLY THE BEST, kterou otevřelo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Real Fábrica de Cristales de La Granja. Výstava představuje současný design a užitkové sklo obou zemí a je doprovázena tvůrčím setkáním sklářských mistrů.

Na zahájení výstavy do Španělska vyslalo jablonecké muzeum díky podpoře z Národního plánu obnovy, programu Mobilita, padesát kreativců, sklářských řemeslníků a umělců. | Foto: msb-jablonec.cz

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Real Fábrica de Cristales de La Granja otevřely 22. května ve Španělsku výstavu současného českého a španělského užitkového skla a designu. Doprovodilo ji dvoudenní tvůrčí setkání českých a španělských sklářských mistrů a designérů. To vše pod názvem SIMPLY THE BEST.

Českou republiku a Španělsko spojuje staletá sklářská historie. V 18. století dokonce patřila španělská města Cádiz a Sevilla ke světovým centrům obchodu s českým křišťálem. Z Čech do „Říše, nad níž slunce nezapadalo“ přicházeli i sklářští řemeslníci. V současnosti již řadu let spolupracují Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Real Fábrica de Cristales de La Granja. Od roku 2017 se v La Granje prezentovaly už čtyři putovní výstavy, které jablonecké muzeum připravilo pro Česká centra.

Tentokrát však vznikl skutečně společný projekt. Kurátoři obou institucí, Paloma Pastor Rey de Viñas a Petr Nový vybrali to nejlepší z pestré nabídky současného českého a španělského užitkového, dekorativního a luxusního skla. „Protože se obě instituce aktivně podílely na úspěšném zápisu ruční výroby skla do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO (2023), vybrali jsme do výstavy ruční výrobky dvou nejstarších skláren v zemi,“ uvedla Paloma Pastor. Česká volba se opřela o exponáty z výstavy TRENDY. DESIGN. PRODUKCE, která byla součástí Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023. Celkem se jedná o 28 firem a značek věnujících se jak ruční, tak strojní a automatické výrobě skla. Tento výběr se úspěšně představil již v lednu na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem.

Na zahájení výstavy do Španělska vyslalo jablonecké muzeum díky podpoře z Národního plánu obnovy, programu Mobilita, padesát kreativců, sklářských řemeslníků a umělců. Měli možnost dva dny společně tvořit a diskutovat se španělskými partnery přímo z La Granji a ze sklárny Gordiola, která sídlí na Mallorce. Muzeum La Granja disponuje totiž i sklářskou školou a studiem s potřebným výrobním zázemím. „Huť i brusírna pracovaly po oba dny opravdu naplno. Akce tak stoprocentně naplnila cíl programu, tedy podpořit navazování nových mezinárodních kontaktů kreativců“, uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Za českou stranu se tvoření zúčastnili designéři i řemeslníci všech věkových kategorií, od mladých začínajících po renomované značky jako Klimchi nebo Lasvit. Projekt byl zároveň součástí Česko-španělských dnů, které pořádalo velvyslanectví České republiky v Madridu, ve spolupráci s tamním Českým centrem. Vernisáže se zúčastnil velvyslanec Libor Sečka a zástupci ministerstev kultury obou zemí.

Neopakovatelnou tvůrčí atmosféru shrnuje několik reakcí přímých účastníků. „Děkujeme vám za možnost účasti. Bylo to jedním slovem dokonalé“, napsali třeba Eva a Marcel Mochalovi ze studia LLEV. A jak hodnotí projekt samotná španělská strana? „Neuvěřitelná zkušenost! Mimořádná energie a výměna zkušeností. Sklo hovoří svým vlastním jazykem, boří jazykové hranice a všechny nás spojuje. Díky všem, kdo se zúčastnili a umožnili, aby se taková věc uskutečnila“.

Výstava SIMPLY THE BEST bude v muzeu v La Granja k vidění až do konce září. A jistě není posledním společným projektem obou pořadatelů.

