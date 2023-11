Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vyhlásilo otevřenou výtvarnou soutěž o návrh a realizaci výtvarného ztvárnění vnější fasády betonové přístavby z roku 1964, takzvaného Pelantova schodiště.

Jablonecké muzeum nabízí unikátní expozici vánočních ozdob. | Video: Deník/Jan Sedlák

Účastníci by měli při zpracování návrhů zohlednit zejména soulad s okolím – tedy secesní muzejní budovou, včetně skleněné přístavby a muzejního parku.

„Uvítáme návrhy, které budou odkazovat na historickou i současnou náplň budovy, která je již od svého zprovoznění domovem skla a bižuterie, původně jako exportní dům, od roku 1949 jako sídlo muzea,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Vítěz musí být připraven své dílo také realizovat v souladu s podmínkami soutěže.

Soutěž je otevřená pro autorská díla výtvarníků starších 18 let, kteří mohou své návrhy zasílat až do 5. ledna příštího roku. Slavnostní odhalení se předpokládá v květnu 2024 jako součást programu Muzejní noci a zároveň oslav výročí 120 let od založení Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Podrobné podmínky soutěže, včetně složení odborné komise, najdou zájemci na webu muzea.

Zdroj: Sedlák Jan