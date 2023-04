Ve vnitrobloku přibude alespoň druhá kamera, která by měla situaci lépe dokumentovat. „Myslím, že nový systém bude efektivnější než zřízení nevyužívané služebny,“ doplnil primátor Jablonce Miloš Vele.

Obyvatelé problémové lokality, která zahrnuje ulice na Vršku nebo část ulice Liberecká s blokem panelových domů zvaným Abeceda, si už několik let stěžují na velký výskyt lidí bez domova, opilců a uživatelů drog. „Kouknu se z okna a vidím denně stejný obrázek: chlapi, ale i ženské popíjejí před marketem. Ještě lepší je jít nakupovat. Pokud máte štěstí, jen tak pokukují, jindy ale sprostě nedávají, někdy se dožadují cigarety,“ popsal Patrik Dvořák z Jablonce. „Stále nám město slibuje některá vylepšení, ale nic konkrétního. Panuje tu stejný stav jako dříve,“ poznamenal další obyvatel jednoho ze zdejších panelových domů.

Obyvatelé ulice Na Vršku se dočkali, magistrát chce nevlídnou část zklidnit

Místní mají pocit, že magistrát nezajímá, jak tady žijí. „Nejsou tady lavičky. Než začali s rekonstrukcí tramvajové trati, která nám vede pod okny, odmontovali lavičky i na zastávkách. Protože tam posedávala různá individua, ze kterých šel strach,“ popsala mladá žena ze sídliště. Její kamarádka zase poukázala na nedostatečné prostory pro dětské hry. To vše podle obyvatel zhoršuje celkovou situaci.

„Odpoledne tady strážníci i policisté vidět jsou, nejhorší situace ale bývá za teplých dní nad ránem, kdy chodí spousty ženských do práce. Ti lidé tady posedávají, sprostě pokřikují, je to o strach. I když to do práce nemám daleko, raději jezdíme s taxi, někdy nás vezme manžel,“ doplnila další mladá obyvatelka sídliště.

Kamera pomohla

Podle strážníků ale první kamera, nainstalovaná do vnitrobloku loni, situaci výrazně zklidnila. „Díky kameře do místa zajíždíme cíleně. Řešíme obzvláště pití alkoholu na veřejnosti, v lokalitě Na Vršku platí městská vyhláška, sledujeme shlukování lidí. Porušování městských vyhlášek je častější zvláště v odpoledních a večerních hodinách,“ přiblížil Švarc.

Situaci má nadále zklidnit nejen druhá kamera, ale i asistent prevence kriminality, který bude mít lokalitu primárně na starost. „Dochází sem. Situace se ještě zlepší tím, že jsme přijali ke dvěma stávajícím dva nové preventisty z řad minoritní společnosti,“ popsal Švarc.

Asistenti prevence kriminality se podle manažera prevence jabloneckých strážníků Tomáše Svačiny ve městě osvědčili. Projekt odstartoval s dvěma asistenty, v těchto dnech přibyl v Jablonci už čtvrtý. Během loňského roku tři asistenti upozornili 1842 obyvatel na porušování zákonů a obecně závažných vyhlášek. „Konkrétně se jednalo o 612 kouřících osob na místech, kde je to zakázané, a 457 případů požívání alkoholu na místech zakázaných vyhláškou,“ upřesnil Svačina.

Bourání ikonické Abecedy v Jablonci vzbudilo rozruch, vznikla i petice

V plánu má jablonecká městská policie nabrat ještě další dva asistenty prevence kriminality, kteří by měli vyjít z ukrajinské komunity. „Podařilo se nám na ně sehnat dotaci z ministerstva vnitra, oba už máme vybrané. Měli by pomáhat především v komunikaci s ukrajinskou menšinou,“ doplnil Svačina.

Třetím projektem, který by měl zklidnit situaci nejen Na Vršku, bude nová kamera ve voze strážníků. „Kamery máme samozřejmě i dnes, ale jen se záznamem. Ta nová bude napojena přímo na dispečink. Operační tak může reagovat na eskalaci situace přivoláním další hlídky,“ doplnil Svačina.

Kamera posílá signál přímo do dispečinku přes mobilní síť, měla by tedy snímat prostor před sebou non-stop. „Takovou kameru máme jako první městská policie v republice,“ dodal Švarc.