Skleněné pátky nabídnou každý druhý pátek ukázky tradiční výroby skla a bižuterie, z nichž některé patří mezi ohrožená řemesla. V červenci bude probíhat dílna s výrobou skleněných květin s Marcelou Růžičkovou (9. července) a vinutých perel s Ivanou Lejskovou (23. července).

V srpnu pak bude možnost pískování vlastních motivů na sklenice s Danielou Divišovou (6. srpna) a celý cyklus zakončí Sklářská dílna V Záhoří, která předvede výrobu tažených skleněných figurek (20. srpna). Vstup na ukázky bude zdarma.

„Neměli byste si nechat ujít ani prohlídku aktuálních výstavy Reflexe v atraktivních prostorách přístavby nebo designových novinek z muzejních sbírek z let 2010-2020 na výstavě Designová 10°. Obě ještě spadají do Mezinárodního trienále skla a bižuterie, které bude začátkem září slavnostně zakončeno,“ pozvala ředitelka muzea Milada Valečková. Na luxusní bižuterii na světových výstavách let 1948-1989 se zaměřila výstava Kaleidoskop vkusu. Celá řada novinek, včetně komorních výstav ve výstavě, je připravena také ve stálých expozicích.

Muzeum je rovněž spolupořadatelem prodejní výstavy Křehká krása, pro kterou připravilo prezentaci nominace ruční výroby skla do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, včetně „živých“ ukázek mistrovství regionálních sklářů. Ve stálých expozicích budou rozmístěny modely ambasadorky výstavy Beáty Rajské z muzejních sbírek.

Po celé letní prázdniny lze v rámci běžného vstupného navštívit i prázdninový ateliér, s tvůrčími dílnami určenými především pro rodiny s dětmi. Mohou si tu i zasoutěžit ve cvrnkání kuliček a získat skleněnou kuličku na památku.

Po celé léto je denně otevřena Liščí bouda na Kristiánově v Jizerských horách, kde najdete stálou expozici Sklářská osada Kristiánov, rodinný program s čarodějem Tamannem a Lišákem, i jistě vítané občerstvení. Také tady bude ve vybraných víkendech možné si vyzkoušet třeba výrobu zvířátek z korálků a měkkých drátků, krasohledu, závěsné mozaiky a zdobených svícnů. Dílny proběhnou ve dnech 3. července, 17.-18. července, 31. července a 21. srpna a jsou zdarma.

„Ve dnech 17. a 18. července, v rámci Dnů lidové architektury Libereckého kraje, bude předvádět Sklář Karel, tedy Karel Sobotka, výrobu foukaných figurek a vystoupí trampská a country skupina Alabama,“ uvedla pořadatelka akce Marie Víšková. Podrobnosti o prázdninovém programu muzea naleznete na stránkách www.msb-jablonec.cz.