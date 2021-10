Očkování nabízí magistrát chovatelům psů zdarma. Náhradní termíny nejsou stanoveny. Mimo uvedené termíny je možno naočkovat u soukromých veterinárních lékařů, zde si majitelé vakcínu hradí sami. Za porušení povinnosti očkování psů proti vzteklině může Krajská veterinární správa uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun.

Hromadné povinné očkování psů proti vzteklině se koná v úterý 5. října a ve středu 6. října vždy od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin na adrese Ještědská 2409/9 před veterinární ordinací Jaromíra Baudyše.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.