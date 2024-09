Jablonečtí radní odsouhlasili záměr města přistoupit jako partner do integrovaného projektu LIFE, který připravuje Liberecký kraj pro aktuální výzvu. Cílem projektu je výrazně urychlit realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu na území kraje, která jsou navržená v Akčním plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.

„Zapojením do projektu může město získat personální kapacity v podobě pracovního úvazku na podporu přípravy a realizace těchto opatření, a to nejen na území města, ale i v rámci celého ORP po dobu deseti let, konkrétně od roku 2026 do roku 2035. Dále by město mělo možnost bezplatně využívat konzultace odborníků projektových partnerů. Přitom finanční spoluúčast města je symbolická, činí pouze 10 euro ročně po dobu trvání projektu,“ vysvětlila jablonecká náměstkyně pro životní prostředí a strategii Lenka Opočenská.

Projekt ClimaLibre: Climate resilient Liberec region se zaměřuje na přípravu Libereckého kraje a jeho obyvatel na dopady klimatické změny, jako jsou dlouhodobé sucho, povodně, extrémní teploty a další mimořádné výkyvy počasí. „Klíčovým přínosem projektu bude vytvoření dynamického modelu vodního režimu pro celý kraj a koordinace adaptačních a protipovodňových opatření v krajině,“ doplňuje Opočenská.

Předpokládaný rozpočet projektu LIFE na deset let činí přibližně 350 milionů korun, s cílem aktivovat dalších 3,5 miliardy korun z různých zdrojů financování. V rámci projektu vznikne tým 25 odborníků, kteří se budou podílet na jeho realizaci. Statutární město Jablonec nad Nisou získá jako partner plně hrazený pracovní úvazek projektového koordinátora, který se bude věnovat realizaci těchto opatření.

