Základní škola Arbesova v Jablonci nad Nisou. | Foto: MsM Jablonec nad Nisou

„Cílem projektu Modernizace ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou je zvýšit kvalitu výuky, a to zřízením jazykové učebny pro 15 dětí a učebny pro výpočetní techniku s kapacitou 28 žáků. Aby byla škola bezbariérová, bude v rámci projektu instalovaný vnější výtah a na všechna hlavní schodiště umístíme rampy nebo elektrické plošiny,“ vysvětlil jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Celkové náklady projektu jsou vyčíslené na 16,2 milionu korun, přidělená dotace z EU a státního rozpočtu činí 13,4 mil. korun. Realizace je plánovaná od 15. června do 30. září. Stavební firma si školu převezme 15. června, pracovat se bude celé prázdniny, definitivně hotovo by mělo být do konce září tohoto roku. „Kvůli stavbě bude třeba zkrátit školní rok 2023/2024, prázdniny pro děti z Arbesovky proto začnou 17. června. Začátek školního roku je plánovaný na běžný termín, tedy 2. září,“ připomněla náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová.

Modernizace ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou Jazyková učebna Učebna pro 15 žáků bude vybavena žákovskými pracovními stanicemi, audiovizuální technikou a jazykovou laboratoří. Navrhované řešení jazykové učebny zahrnuje digitální obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích a ovládání žákovských počítačů. Učebna IT Kapacita učebny bude 28 žáků. Vybavení umožní vzájemnou komunikaci učitele se žáky a řešení úloh ve výuce. Součástí pracoviště učitele bude vizualizér, který slouží ke snímání trojrozměrných předmětů a jejich zobrazení na centrálním zobrazovači. Pro splnění požadavků prostorové akustiky bude v učebně instalován nový akustický podhled. Bezbariérovost Pro zajištění bezbariérovosti celé školy bude instalován nový vnější výtah a na všech hlavních schodištích budou umístěny rampy nebo elektrické plošiny.

Letošní modernizace ZŠ Arbesova není první projektem, který se školy týká. V letech 2014 až 2015 prošla škola zateplením fasády, výměnou oken a náhradou boletických panelů vyzdívkou za více jak 30 milionů korun, přičemž dotace z OPŽP činila téměř 18 milionů. Další změny se pak týkaly výstavby moderního sportoviště v roce 2022.

