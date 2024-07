Dva bratři, dva shodné osudy. Smutné, kruté ale pravdivé. Dramatický životní příběh rodiny, jaký by mohl zpracovat Hollywood a jistě by nezapadl, se ale skutečně stal. A stále probíhá. Během jednoho roku zemřely bratrům manželky, nechaly za sebou malé děti.

Zbyška a Radima Lhotovy z Jablonce nad Nisou kromě bratrské lásky v poslední době stmelila dvě shodná neštěstí. Zbyškovi zemřela manželka a matka dvou malých dětí na rakovinu loni, Radimovi na stejně zákeřnou chorobu zemřela manželka a matka malé dcery letos.

„Zbyšek je náš soused a kamarád, úmrtí jeho ženy Janičky jsme s ním prožívali i s jeho dětmi Lilinkou a Máťou. Před pár měsíci zemřela jeho bratrovi žena Gabča a nechala po sobě malou Isabelku. Je to rodinná tragédie,“ popsala Jitka Javůrková, která na osud rodiny upozornila Deník.

Se souhlasem Zbyška dnes můžeme přednést příběh rodiny dalším lidem. Mladší Zbyšek se se ztrátou milované ženy popasoval sám s pomocí okolí. Díky nejbližším přátelům a rodině se postavil osudu čelem. Aktivně sportuje a tráví čas se svými dětmi, kterým je zároveň mámou i tátou.

Jenže o necelý rok později se stalo něco až krajně nepravděpodobného. Staršího bratra Radima potkal stejný osud. Jeho žena Gábina, která se věnovala šití kabelek a dětského oblečení, čímž přinášela radost širokému okolí, zemřela náhle po dvouměsíčním boji s rakovinou, jež se projevila jako zanícená bulka v třísle a postupně se rozšířila do celého těla až do plic. „Po akutním zhoršení stavu byla převezena do nemocnice v Jablonci nad Nisou, odkud už se bohužel nevrátila,“ vzpomněl Zbyšek.

Její optimismus a víra k uzdravení přitom trvala do poslední chvíle, těšila se, co si obleče za několik dní na svatbu svého švagra, třetího a nejmladšího bratra Radima a Zbyška Štěpána Lhotu. Bohužel už jí to osudem nebylo dovoleno.

Rána osudu dopadla na staršího bratra a Zbyšek hned věděl, že musí pomoc, kterou získával před rokem a získává dodnes, nějakým způsobem vrátit. Proto založil sbírku na platformě donio.cz. Ví, kolik komplikací teď jeho bratra a neteř čeká. A přestože sám organizaci podobné veřejné sbírky před rokem odmítl, po svých zkušenostech ji pro Radima a Isabelu založil.

Jde i o čas. Peníze z životního pojištění dorazí na účet psaný na Gabču, k němuž Radim nemá přístup. Prakticky se k němu dostane až po ukončení dědického řízení, což může být za dlouhý čas.

Sbírka tak přináší nejen akutní finanční pomoc, která bude v první řadě sloužit k úhradě hypotéky ve výši 1,2 milionu korun, ale i neméně důležitou psychickou podporu v této nelehké životní situaci. „Zbýša je Radimovi vzorem, jak se s ní vyrovnat,“ doplnila Javůrková.

Do ukončení sbírky zbývá 48 dní a dobří lidé již zaslali 450 tisíc korun. „Jste všichni neuvěřitelní, máme tady takovou pomoc za prvních pár dní, hřeje mě to, ani nevíte jak. Vaše podpora nám dodává energii do dalších dnů, děkujeme moc,“ vzkázal Zbyšek.

